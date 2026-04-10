Schimbarea perspectivei asupra co-sleeping-ului

În urmă cu două decenii, dormitul împreună era considerat un semn de eșec educațional. Acum, educația bazată pe atașament câștigă teren, iar părinții sunt încurajați să răspundă nevoilor emoționale ale copiilor lor. Totuși, există încă multe temeri legate de acest subiect, iar specialistul elvețian clarifică câteva dintre cele mai frecvente îngrijorări.

Categorii de co-sleeping

Potrivit științei, dormitul împreună se împarte în trei tipuri principale:

Patul părinților încă din primele luni: când părinții aleg să doarmă cu nou-născutul.

când părinții aleg să doarmă cu nou-născutul. Patul părinților reactiv: copii mai mari de un an care ajung în patul părinților pentru că nu pot adormi singuri.

copii mai mari de un an care ajung în patul părinților pentru că nu pot adormi singuri. Motive culturale: practicat în unele culturi din Asia și Africa, unde dormitul împreună este o tradiție.

Temeri frecvente și răspunsurile experților

1. Copilul nu va învăța să doarmă singur

Un copil care doarme cu părinții poate avea dificultăți în a învăța să se liniștească singur. „Dacă cineva este mereu lângă el și reacționează când se trezește, îi va fi mai greu să se liniștească singur”, explică Jenni. Totuși, acest lucru nu înseamnă că nu va învăța niciodată să doarmă singur – doar că procesul poate dura mai mult.

2. Riscul de moarte subită a sugarului

Studiile arată că sindromul morții subite este mai frecvent la copiii care dorm în patul părinților, motiv pentru care organizațiile de pediatrie din Europa, SUA și Marea Britanie descurajează co-sleeping-ul în primul an de viață. Totuși, „Pediatrie Elveția” oferă o perspectivă mai relaxată, subliniind că riscul crește în special în cazurile în care părinții fumează sau consumă alcool ori droguri.

3. Risc de sufocare accidentală

Acest pericol există mai ales la sugari, dacă:

Patul este prea mic.

Un adult este sub influența alcoolului, drogurilor sau medicamentelor.

Pentru a reduce riscul, Jenni recomandă ca patul să fie suficient de mare, pătura să fie ușoară, salteaua fermă, iar camera să aibă o temperatură adecvată. „Cel mai sigur loc pentru un sugar rămâne propriul pătuț în dormitorul părinților”,subliniază medicul.

4. Părinții nu dorm suficient

Deși imaginea unui copil dormind liniștit între părinți pare idilică, realitatea este adesea diferită. Mișcările copilului pot perturba somnul adulților, ceea ce duce la oboseală în timpul zilei. În aceste cazuri, se recomandă soluții treptate, cum ar fi:

Așezarea unei saltele lângă patul părinților pentru copil.

Mutarea saltelei în camera copilului.

Trecerea treptată a copilului în propriul pat.

„Până la pubertate, fiecare copil ajunge să nu mai vrea să doarmă în patul părinților”, spune Oskar Jenni. Specialistul subliniază că este perfect normal ca un copil să caute apropierea părinților noaptea, iar părinții nu ar trebui să se îngrijoreze excesiv atâta timp cât siguranța și confortul sunt asigurate.

