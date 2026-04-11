Restricții și intervenții pe drumurile naționale din țară

Pe DN7, cunoscut drept Valea Oltului, lucrările de montare a plaselor și barierelor de retenție de pe versanți au fost suspendate temporar până miercuri, 15 aprilie 2026, pentru a facilita traficul rutier specific acestei perioade. Aceste lucrări vor fi reluate ulterior, fiind impuse restricții de circulație pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, între orele 08.00 și 17.30, conform Economica.

În județul Buzău, pe DN 1B, în localitatea Săhăteni, au loc lucrări de așternere a unui covor asfaltic, ceea ce determină restricții temporare de circulație. Similar, pe DN 22B din județul Brăila, între kilometrii 6+550 și 6+660, sunt implementate restricții provizorii din cauza deficiențelor carosabilului, măsură luată pentru sporirea siguranței rutiere.

Pe DN15, în localitatea Pângărați din județul Neamț, se desfășoară lucrări de consolidare a podului, ceea ce ar putea genera întârzieri pentru șoferi. În paralel, pe autostrada A2, în zona Nodului Rutier Drajna, la kilometrul 105+500, Secția Producție și Secția Autostrăzi din cadrul DRDP Constanța efectuează lucrări de reparații asfaltice.

Restricții de circulație pe principalele rute din țară în perioada Paștelui

Restricții importante sunt impuse și pe principalele artere naționale în perioada 9-13 aprilie 2026. Pe Autostrada A2 București-Constanța, traficul va fi restricționat pe ambele sensuri sâmbătă, 11 aprilie, în intervalul 16.00-22.00. În zilele de duminică și luni, 12 și 13 aprilie, restricțiile vor fi în vigoare între orele 6.00 și 22.00.

Pe DN7, între Pitești și Vestem, restricțiile sunt aplicate între orele 18.00 și 22.00 pe 11 aprilie, respectiv între 6.00 și 22.00 în zilele de 12 și 13 aprilie. În același timp, pe DN39, între Agigea și Mangalia, circulația va fi restricționată pe 11 aprilie între 16.00 și 22.00, iar pe 12 și 13 aprilie între 6.00 și 22.00.

Autoritățile recomandă șoferilor să se informeze înainte de a pleca la drum și să respecte restricțiile pentru a evita blocajele și accidentele.

