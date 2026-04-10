Claudia Pătrășcanu va petrece Paștele fără copii. Înțelegerea pe care a făcut-o cu Gabi Bădălău

Paștele din acest an vine cu o schimbare importantă pentru Claudia Pătrășcanu, care va petrece sărbătorile departe de cei doi copii ai săi, Gabriel și Nicolas. Băieții se află în această perioadă la tatăl lor, Gabi Bădălău, motiv pentru care artista va avea parte de un Paște diferit față de anii trecuți.

„Anul acesta de Paște, copiii sunt la tatăl lor. Eu am fost mai mult pe la biserică, la slujbele din Săptămâna Mare, voi merge și la Înviere, până dimineață. Nu mă gândesc nici la gătit sau la mâncat nimic special…. Consider acest timp pentru Domnul Nostru Iisus Hristos și pentru sufletul meu”, a mărturisit Claudia Pătrășcanu pentru Click!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

În lipsa copiilor, Claudia Pătrășcanu și-a propus să transforme aceste zile într-un moment de liniște și reflecție. Cântăreața intenționează să meargă cât mai des la biserică și să se apropie mai mult de credință, dorindu-și să devină „din ce în ce mai înțeleaptă”, așa cum a mărturisit.

„Îmi doresc pentru mine înțelepciune multă… Îmi doresc să nu îmi ispitească nimeni mintea și sufletul, astfel încât să îmi pot păstra gândurile și inima curată. Trăim vremuri tare ispititoare, grele din acest punct de vedere. Și mi-aș mai dori un lucru, dar e greu de atins… Când este perioada de post să fie blocate toate vânzările de carne de pe piață. Asta pentru că vorbim strict de post.”

Cum era Paștele în copilărie pentru Claudia Pătrășcanu

Artista a vorbit și despre amintirile din copilărie, când sărbătorile pascale aveau o semnificație aparte. Își amintește că mergea frecvent la biserică în această perioadă, păstrând tradițiile și bucurându-se de atmosfera specifică acestor zile.

„Amintirile legate de Paște sunt cele de mers la biserică, liniștea din casă, darurile pentru copiii mei, dar și pentru alți copii pe care îi bucurăm în fiecare an în taină și gustările tradiționale acestei sărbători, însă cu limită, mai ales după un post”, a povestit cântăreața.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE