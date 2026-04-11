Libanul declară că a avut loc primul contact direct cu Israelul, s-au convenit noi discuții la Departamentul de Stat

00:00 - Acum o ora Un singur petrolier a traversat Strâmtoarea Ormuz O analiză CNN a datelor maritime arată că un singur petrolier, sancționat de SUA, a tranzitat Strâmtoarea Ormuz astăzi, începând cu ora 17:30, ora Teheranului (10:00 ET). Mab 5, un petrolier sub pavilion Botswana, a trecut prin canalul critic vineri, conform datelor AIS de pe sistemul de urmărire a navelor MarineTraffic. Cu toate acestea, navele pot opri transmiterea datelor AIS – care afișează locația lor – ceea ce înseamnă că mai multe nave ar putea trece prin strâmtoare neobservate de sistemele de urmărire maritimă. O „navă cu pânze” sub pavilion indian, probabil o navă mică care transporta marfă, a ieșit, de asemenea, astăzi din strâmtoare în Golful Oman. Și alte două nave – un vrachier sub pavilion panamez și o navă de marfă sub pavilion indian – au trecut prin canal în Golful Persic.

00:00 - Acum o ora SUA „ignoră cerințele Iranului” înainte de discuții Se pare că SUA ignoră preocupările și cerințele Iranului, mai ales având în vedere că delegația iraniană tocmai a aterizat la Islamabad. SUA este foarte dornică să încerce să pună capăt acestui război cât mai curând posibil, din cauza impactului continuu al războiului asupra prețurilor globale la energie. De asemenea, devine o problemă politică pentru administrația Trump. Administrația trebuie să demonstreze, în special susținătorilor săi MAGA, că încearcă să iasă din război. De asemenea, trebuie să asigure populația mai mare de votanți din SUA că SUA revine pe drumul cel bun și că inflația galopantă cauzată de acest război se va încheia în curând. Faptul că vicepreședintele american JD Vance, care se pare că a fost împotriva acestui război de la început, dar i-a spus lui Trump că îl va sprijini dacă decide să-l lanseze, conduce negocierile și nu trimisii speciali ai lui Trump, indică o seriozitate reală din partea acestei administrații în încercarea de a pune capăt acestui război.

00:00 - Acum o ora Libanul declară că a avut loc primul contact direct cu Israelul, s-au convenit noi discuții la Departamentul de Stat Președinția libaneză a anunțat că a avut loc o convorbire telefonică între ambasadorul Libanului la Washington, Nada Hamadeh Maacoud, și omologul său israelian, Yechiel Leiter, primul contact direct dintre cele două părți. Ambele părți au convenit să se întâlnească marțea viitoare la Departamentul de Stat al SUA pentru a discuta un armistițiu și un calendar pentru negocierile formale sub sponsorizare americană. Ambasadorul SUA la Beirut, Michel Issa, a participat și el.

00:00 - Acum o ora Hezbollah îndeamnă guvernul libanez să refuze negocierile cu Israelul „Facem apel la autorități să recunoască pericolul căii concesiilor față de un inamic care nu înțelege altceva decât forța și să revină la poziția sa naturală alături de poporul său și de rezistența sa”, a declarat gruparea militantă șiită într-un comunicat pe Telegram. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Libanul a emis cereri „repetate” de negocieri. Netanyahu a adăugat că a instruit cabinetul său să înceapă discuții „directe” cu Libanul, menite să dezarmeze Hezbollah și să stabilească relații pașnice cu Israelul „cât mai curând posibil”. Între timp, un oficial libanez a declarat pentru CNN că „nu vor exista negocieri sub presiune” și că nu au fost notificați oficial cu privire la nicio discuție. Primele zile de armistițiu cu Iranul au fost cele mai sângeroase înregistrate în Liban din septembrie 2024, cu cel puțin 357 de morți și cel puțin 1.223 de răniți în atacuri israeliene, potrivit Ministerului Sănătății din Liban.

00:00 - Acum o ora Delegația iraniană a sosit în Pakistan pentru discuțiile cu SUA Delegația iraniană, condusă de președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a aterizat la Islamabad, Pakistan, pentru discuții cu SUA, a relatat agenția de știri semi-oficială iraniană Fars. Ghalibaf este însoțit de ministrul de externe Abbas Araghchi, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, Ali Akbar Ahmadian, guvernatorul Băncii Centrale, Abdolnaser Hemmati, precum și de câțiva membri ai parlamentului, a relatat Fars. „Dacă partea adversă acceptă condițiile prealabile impuse de Iran pentru începerea negocierilor, aceste discuții vor începe”, a relatat Fars. Fars a menționat că Teheranul a acceptat termenii armistițiului de două săptămâni, dar că, dacă ostilitățile se reiau, „vor arunca din nou în aer interesele SUA în regiune și regimul israelian”.

Escaladarea atacurilor Israelului în Liban par să vizeze „torpilarea procesului de încetare a focului" și readucerea Iranului în luptă, spune Negar Mortazavi, cercetător senior la Centrul pentru Politică Internațională. Într-o declarație acordată publicației Al Jazeera, Mortazavi a declarat că Israelul, acționând potențial fără undă verde completă din partea SUA, urmărește „să saboteze încetarea focului și, în cele din urmă, să determine Iranul să îl încalce prin reluarea luptei, lucru pe care iranienii nu l-au făcut încă". „În cele din urmă, aceasta nu este doar între Teheran și Washington; este un triunghi", a spus ea. „Începutul războiului a fost un triunghi din care Israelul a făcut parte, iar sfârșitul războiului va trebui să facă parte din acel triunghi." Ea a adăugat că singura persoană care ar putea „să conducă Israelul" este Trump, dar dacă va decide sau nu să facă acest lucru va fi o „decizie politică".

