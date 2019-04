Ingrediente baiț pentru miel:

Carne de miel:

– Jumatate de miel (3.2 kg)

– Jumatate de ied (2.5 kg)

Ingrediente lichide:

– Ulei de floarea soarelui (aprox. 200 ml)

– Vin alb (0.5 l)

– Vin rosu (0.5 l)

Ingrediente „uscate”:

– Rozmarin proaspat sau uscat (2 legaturi)

– Cimbru uscat (2 lingurite)

– Ceapa verde (3 legaturi)

– Usturoi verde (2 legaturi)

– Foi de dafin (5,6 foi)

– Piper boabe (2 linguri)

– Piper macinat (3 lingurite)

– Sare (dupa gust, nu mai putin de 3 linguri)

Pregatim ingredientele uscate pentru baiț pentru miel:

Spalam si tocam ceapa verde si usturoiul verde, continuam cu rozmarinul si adaugam toate celelalte arome, intr-un castron. Le amestecam.

Trecem acum la pregatirea carnii pentru baiț pentru miel:

Separam pulpele de restul carnii, in cazul in care avem jumatate de miel sau ied si taiem cu un cutit ascutit pielitele mai groase, insa nu indepartam si grasimea, intrucat aceasta, da o savoare excelenta preparatului nostru. Spalam bine pulpele si apoi facem crestaturi folosind varful cutitul, pentru a le umple cu arome si pentru a permite vinului pe care il vom adauga ulterior, sa patrunda bine in carne.

Aromam carnea

Asezam pulpele intr-un recipient suficient de inalt si incepem sa umplem golurile din crestaturi, mai intai cu cate o boaba de piper in fiecare crestatura, iar apoi cu mixul de ingrediente uscate. Dureaza cam 10 – 15 minute aceasta metoda de aromare a carnii, insa carnea va capata o aroma puternica dupa cateva zile, veti vedea in final, merita.

Adaugam lichidele

Adaugam in vas uleiul de floarea soarelui, apoi vinul alb si cel rosu. Daca aveti posibilitatea, folositi un vin de tara. Cu cat vinul cumparat va fi mai ieftin, cu atat gustul preparatului final, nu va fi cel asteptat. In concluzie, nu va zgarciti la vin.

Amestecam si acoperim recipientul cu folie si il introducem in frigider. Dupa doua zile, intoarcem carnea, astfel incat sa se patrunda uniform pe toate partile.

Noi tinem la baiț in acest fel, minim 3 zile, dar nu mai mult de 6.

In duminica Pastelui, il tinem la cuptor aproximativ 3 ore, impreuna cu jumatate din zeama in care a stat la fezandat. Scoatem o parte din foile de dafin cand introducem tava in cuptor. In primele 2 ore tava este acoperita cu folie de aluminiu pentru a se innabusi carnea. Apoi, scoatem folia si intoarcem carnea pentru a se rumeni. Tot atunci gustam zeama si o echilibram, dupa gust, cu sare si piper. Temperatura nu trebuie sa fie foarte mare, este in regula la 150 – 160 grade. Zeama va scadea, iar carnea va fi foarte frageda si aromata si … se va topi in gura.

