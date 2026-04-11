Patriarhia Română a anunţat că „există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an”. Ținând cont, însă, de situaţia geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, reprezentanții Patriarhiei atrag atenția că aducerea ei poate fi afectată doar „într-un caz de forţă majoră neprevăzută”.

Există și o variantă în cazul în care Sfânta Lumină de la Ierusalim nu poate fi adusă.

„Într-o astfel de situație total nedorită și imposibil de anticipat, Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi oferită de la Catedrala Patriarhală istorică «Sfinții Împărați Constantin și Elena», de pe Colina Bucuriei, întrucât Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în anul 2025 a fost păstrată aici neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială, în mod preventiv”, se arată într-un comunicat emis de Patriarhia Română.

Tradiţia aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim a fost inaugurată în anul 2009 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„În seara zilei de sâmbătă, 11 aprilie 2026, este programată aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim de către părintele arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, urmând a fi oferită delegaţilor eparhiilor Patriarhiei Române prezenţi la Aeroportul Internaţional Otopeni. Ulterior, prin intermediul protopopiatelor, centrele eparhiale vor distribui Sfânta Lumină către fiecare parohie din cadrul lor”, potrivit comunicatului citat.

Sâmbătă seară, în jurul orei 19.00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Aducerea şi oferirea Sfintei Lumini de la Ierusalim tuturor lăcaşurilor de cult din cuprinsul Patriarhiei Române reprezintă, potrivit sursei citate, „un puternic simbol al comuniunii şi unităţii ecleziale, precum şi o expresie a bucuriei pascale prilejuite de marele praznic al Învierii Domnului Iisus Hristos”.

