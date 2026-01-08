Cum arată Rihanna în lenjerie intimă, după ce a devenit mama a trei copii. Imaginile cu celebra artistă

Rihanna, în vârstă de 37 de ani, a reușit, încă o dată, să capteze atenția fanilor din întreaga lume cu o apariție incendiară pe rețelele de socializare. Artista a publicat pe Instagram o serie de fotografii senzuale, realizate pentru promovarea noii colecții Savage X Fenty, lansată special cu ocazia Zilei Îndrăgostiților. În doar câteva ore, imaginile au strâns milioane de aprecieri și mii de comentarii.

Îmbrăcată într-un set de lenjerie intimă roșie, care i-a pus în valoare posteriorul tonifiat și silueta impecabilă, Rihanna a transmis un mesaj puternic despre asumare și senzualitate. „Afrodita este sălbatică”, a scris artista în descrierea postării, adresându-se celor 149 de milioane de urmăritori. Într-un alt cadru, vedeta apare purtând un set negru cu imprimeu floral, completat de un halat din satin.

Fanii și prietenii din industrie nu au întârziat să reacționeze. Artista Dreezy i-a lăsat un mesaj care a devenit rapid viral: „Parcă devii și mai frumoasă cu fiecare copil”, un compliment care a rezonat cu imaginea Rihannei din ultimii ani – aceea a unei femei care îmbină perfect maternitatea cu succesul profesional.

Vedeta pop din Barbados a ales accesorii discrete, dar extrem de valoroase: un ceas Audemars Piguet Royal Oak, evaluat la aproape 100.000 de dolari pe piața second-hand, pandantive de designer și un inel statement, toate completând o apariție de lux. Părul lung, șaten, aranjat în valuri lejere, i-a accentuat look-ul sofisticat, iar machiajul a rămas minimalist, lăsând frumusețea naturală să fie în prim-plan.

Rihanna și A$AP Rocky au trei copii

Pe plan personal, Rihanna traversează una dintre cele mai împlinite perioade din viața sa. Artista și partenerul ei, A$AP Rocky, formează un cuplu din 2020, iar la finalul anului 2025 au devenit părinți pentru a treia oară. Cei doi au anunțat venirea pe lume a fetiței lor, Rocki Irish, printr-o postare emoționantă pe Instagram, în care micuța apare dormind liniștită în brațele mamei sale.

Cu o avere estimată la un miliard de dolari, Rihanna continuă să domine nu doar industria muzicală, ci și pe cea de beauty și fashion. Noile imagini Savage X Fenty demonstrează că artista rămâne un simbol al puterii feminine, al succesului și al libertății de exprimare, indiferent de rolurile pe care le îmbrățișează în viață.

