Elwira Petre a strălucit într-o rochie aurie, lungă, iar ca și încălțăminte a ales o pereche de sandale de aceeași culoare. Mihai Petre a purtat un costum cu sacou albastru, pantaloni negri, iar la gât a avut un papion.

Foștii concurenți de la Asia Express au avut bucuria de a fi părinți spirituali pentru doi tineri care tocmai și-au unit destinele, Alexandra și Mihai.

„În sfârșit parcă m-am adunat după un weekend lung și vă pot povesti ce am făcut zilele astea. Dar și ce gânduri am avut. Am fost nași de cununie. A fost o nuntă superbă, o petrecere la fel. O mare parte dintre invitați erau dansatori, așa că s-a dansat mult chiar foarte mult! Finii noștri se numesc Alexandra și Mihai. Mă uitam la ei în biserică și mă gândeam: Doamne, sunt așa la început de drum câte lucruri minunate îi asteapta.

Și în acelasi timp ma gândeam la căsnicia mea și mi-am dat seama ca nu este deloc ușor să păstrezi o relație de cuplu. Ai nevoie de multă iubire, evident, dar nu numai. Cred că trebuie se accepți în primul rând că nimeni nu e perfect, iar persoana de lângă tine nu îți poate satisface toate nevoile și așteptările.

O căsnicie trece prin multe încercări și uneori obstacolele testează profund cuplul. Trebuie să ai grijă de ea în fiecare zi, iar când apar copii este și mai dificil.

Noi am avut multe certuri, multe lacrimi, la fel cum am avut multe momente frumoase și de neuitat în căsnicia noastră. Și știu că vom mai avea! Toate m-au adus aici, în punctul în care știu unde este “my safe place”. Lângă Mihai. Pace și iubire vă doresc tuturor”, a scris Elwira Petre în mediul virtual.

