Cum e acum viața Adinei, „păpușa de la Glina”, care a devenit fotomodel. Nu mai locuiește lângă groapa de gunoi: „Îmi doresc să apar peste tot”

În decembrie 2016, ziarul Libertatea prezenta drama „păpușilor” de lângă groapa de gunoi de la Glina. Trista poveste a celor patru frați din Glina a devenit virală la vremea respectivă, mulți cititori au sărit în ajutor familiei chinuite. Copiii creșteau alături de mama lor în condiții de lumea a treia, lângă groapa de gunoi Glina.

Dintre toți, Adina Asăvoaiei s-a făcut remarcată atunci în mod special. A pozat în fața aparatului de fotografiat ca un adevărat fotomodel. A impresionat cu frumusețea ei naturală, cu ochii albaștrii.

Multe televiziuni și site-uri de presă au preluat povestea Adinei, care a ajuns fotomodel. Ea a defilat prima oară la Romanian Fashion Philosophy, unul dintre puținele festivaluri de modă din România. Ulterior, ea a ajuns și în celebra revistă Vogue.

Acum, la 15 ani, Adina, cunoscută drept „păpușa de la Glina”, e preocupată cu cariera ei în modelling. A călătorit în mai multe orașe din lume, căci acum are un manager care se ocupă de cariera ei. Într-un interviu recent pentru Prima TV, tânăra a spus ce se ascunde în spatele chipului ei angelic.

„Se ascunde o poveste dureroasă, să zic așa. Când am întâlnit-o pe Cătălina, totul s-a schimbat în roz, ca să zic așa. Viața mi s-a schimbat în bine. Am devenit cunoscută, am devenit un model, am urcat pe o scenă datorită ei, dacă nu era ea posibil să nu fi urcat pe scenă sau să port o rochie plină de paiete, de sclipici, de pietre. Totul i se datorează numai ei.”, a declarat tânăra emoționată.

Adina nu mai arată la fel ca acum câțiva ani, și-a vopsit părul și are și un cercel în nas. Cu toate acestea, mama ei a sfătuit-o să fie ascultătoare, să nu se abată de la drumul pe care l-a pornit. „Toți sunt foarte mândri. Mama îmi spune în continuare să merg așa, să țin cu modellingul pentru că mă avantajează, că este o carieră foarte frumoasă, că nu am pierderi. Se bucură enorm. Toți îmi spun să fiu ascultătoare, să trag de meseria asta pentru că este foarte frumoasă. Nu s-au gândit nici ei la asta. Să merg mai departe cu modellingul, să devin o persoană cunoscută.”, a mai explicat ea.

Întrebată dacă își dorește să devină vedetă, Adina Asăvoaiei a spus „DA” fără să stea pe gânduri. „Da. Deocamdată vreau să continui cu modellingul.”, a explicat tânăra care nu se gândea și nici nu visa acum câțiva ani la o așa carieră.

În prezent, Adina nu mai locuiește în apropiere de groapa de gunoi de la Glina, ci într-o proprietate în chirie.

„Da, m-a ajutat și Cătălina (n.r. managerul ei), dar să zicem că din propriii mei bănuți.”, a adăugat tânăra, care și-a lăudat managerul.

„Ea este ca mama. Este prietena mea, este managera mea. Ea m-a ajutat cu sfaturi, a fost mereu lângă mine. Ea înseamnă cam totul pentru mine.”, a încheiat Adina.

Cea care o susține acum în carieră e managerul Cătălina care a recunoscut că de-a lungul timpului au mai existat și neînțelegeri între ea și Adina. „Ce părinte nu-și ceartă copilul? Și mai ales în calitatea de manager care e un pic ingrată. Normal că avem mici discuții, normal că opinii diferite mai ales că ea e la o vârstă dificilă teoretic. Eu am alte opinii, ea vine cu ale ei. Avem câteodată și surprize neplăcute, ne mai vopsim, ne mai băgăm un piercing în nas, dar mergem mai departe, colaborarea merge mai departe. Încercăm să găsim variante pentru ea”, a încheiat aceasta.

În curând Adina va participa la un concurs internațional, vrea să devină cunoscută în întreaga lume. „Îmi doresc să particip la cât mai multe concursuri, să apar cam peste tot”, a declarat ea cu zâmbetul pe buze.

