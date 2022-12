Cum își alege Carmen Iohannis ținutele pentru evenimentele oficiale. Andrea Tincu: „Prima Doamnă este deschisă sugestiilor”

Designerul a vorbit despre stilul lui Carmen Iohannis, având în vedere că Prima Doamnă a fost de multe ori criticată pentru felul în care se îmbracă, pentru lungimea rochiilor. „Prima Doamnă are un stil feminin minimalist, similar tuturor Primelor Doamne din întreaga lume. Fiecare ținută are la bază un anumit cod vestimentar, uneori mai relaxat decât era in trecut, o cromatică stabilită de comun acord și anumite tipare, verificate în ani”, a explicat Andrea Tincu, care a punctat faptul că Prima Doamnă își spune preferințele în privința ținutelor, dar acceptă și sugestii.

„Prima Doamna este deschisa sugestiilor, cunoaște tendințele și discutăm în avans orice model”, a mai zis ea pentru Unica.

Creatoarea de modă nu s-a ferit și a readus în discuție momentul când Cătălin Botezatu i-a criticat rochiile, cele pe care Prima Doamnă le-a purtat la funeraliile reginei Elisabeta.

„Ținutele create de mine nu au fost criticate oficial de critici de moda. Într-adevăr, Cătălin Botezatu a fost singurul care și-a exprimat anumite păreri referitoare la ultimele ținute. Le-am perceput exact cum au fost, păreri personale, fără o baza reală.

Personal, am sesizat de multe ori la colegi designeri anumite greșeli, sunt designeri care nu au nici o pregătire și se numesc designeri printr-un context anumit, dar am preferat să las criticilor de modă aceste comentarii. Daca ei nu le fac, atunci aceasta nu mai este problema mea”, a mai declarat Andrea Tincu.

Ce a spus Cătălin Botezatu despre ținutele lui Carmen Iohannis, cele create de Andrea Tincu

Acum câteva luni, Carmen Iohannis l-a însoțit pe președintele Klaus Iohannis la funeraliile reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Ea a îmbrăcat ținute sobre, rochii negre, de lungime medie, dar cu toate acestea tot a fost criticată de Cătălin Botezatu, creatorul de modă.

Carmen Iohannis, în rochiile create de Andrea Tincu, la funeraliile Reginei Elisabeta

Carmen Iohannis a fost îmbrăcată de designerul român Andrea Tincu. „Rochia de catifea are un decolteu mult prea mare. Inadmisibil! Un decolteu mult mai mic, de tip Jackie Onassis, ar fi fost mult mai portivit contextului. Nici pălăria nu e deloc potrivită. Lungmea rochiei este corectă, dar ciorapul este mult prea mat. Iohannis, în schimb, este impecabil!”, este opinia lui Cătălin Botezatu.

Nici despre a doua alegere vestimentară designerul nu a avut cuvinte de laudă. „În cazul celei de-a doua rochii, nu s-a respectat lungimea mânecii. Este o rochie foarte prost lucrată, are peste tot cute din cusătură, trage din toate cusăturile posibile, parcă e șifonată! Decolteul este nepermis unei astfel de ceremonii. Părul trebuia obligatoriu strâns și nu lăsat desfăcut! E inadmisibi!”, a adăugat Cătălin Botezatu pentru click.ro.

