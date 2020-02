Cum își vor petrece vedetele ziua de 14 februarie. Au zis „pas” de Valentine’s Day!

Andreea Marin trăiește de mai bine de trei ani o frumoasă poveste de dragoste cu Adrian Brâncoveanu. După o lungă perioadă în care și-au trăit iubirea la distanță, fiind pe continente diferite – el detașat în Africa cu jobul – cei doi îndrăgostiți nu ratează nicio ocazie de a petrece în doi.

„Cred în iubirea care se manifestă în fiecare zi, cred în ziua iubirii, care poate fi în fiecare zi, nu neapărat într-o lună anume, dar da, este un prilej frumos să sărbătorim, chiar dacă nu neapărat pe 14 februarie. Fiecare poate să aleagă când e ziua cuplului din care face parte. Dacă ești cu omul potrivit, orice escapadă, fie și într-un sat de la țară, unde alegi să te retragi într-un weekend, cum s-a întâmplat de curând, poate fi un timp minunat. Important e să fii cu persoana potrivită ție”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Marin.

Ele sărbătoresc pe scenă

Andreea Bălan are concert pe 14 februarie, așa că va cânta pentru îndrăgostiți. De o ieșire în oraș cu soțul nu se pune problema, întrucât au doi copii mici acasă, pe care nu se îndură să-i scape din ochi nici măcar pentru câteva ore.

„Am concerte. Pe 14 februarie sunt la Satu Mare. Ca să ieșim noi doi în oraș, trebuie să avem două bone acasă. Diferența de vârstă este mică între fete și atunci, când avem treabă, trebuie tot timpul să fie doi oameni acasă sau să fie mama, care reușește să le facă față ambilor copii”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Bălan.

Artista ne-a prezentat amuzată cum va decurge seara dacă va alege o cină romantică acasă. „Luăm cina romantică, ne punem lumânărele pe bar, vine Eluța și zice: „E ziua mea! E ziua mea!” Le stinge frumos și asta este cina noastră romantică”.

Și Anda Adam este pe scenă de Ziua Îndrăgostiților. Vedeta consideră că nu e musai să celebreze dragostea pe 14 februarie. „Cânt de Valentine s Day, cânt și de Crăciun, și de ziua mea de naștere, eu cânt mereu. Întotdeauna, chiar dacă nu am avut timp să facem ceva anume de Valentines Day, noi doi am sărbătorit, chiar și acasă. Avem destul de mult timp să petrecem împreună și să facem Valentines Day din orice altă zi”, a precizat cântăreața.

Ele au renunțat la escapade romantice

Nicole Cherry și iubitul ei au fost nevoiți să se reorienteze, întrucât planul nu le-a mai ieșit. Prin urmare, se vor rezuma la o ieșire în oraș. „Am vrut să facem ceva, dar unde am vrut noi să mergem era sold out, așa că am renunțat și cred că o să ieșim undeva și o să petrecem foarte simplu și frumos”, ne-a spus artista.

Denisa Tănase, jumătatea trupei Bambi, și Mircea Brânzei vor rămâne în oraș din două motive. Unul este legat de afacerea iubitului său, iar celălalt are legătură cu teama întemeiată a artistei legată de virusul din China, care s-a răspândit în multe țări europene. Prin urmare, au spus adio unei escapade romantice. „Ne prinde în București, pentru că pe 13 februarie Mircea are un eveniment, la care muncește de foarte mult timp. Nu cred că vom pleca undeva anul acesta pentru că mi-e frică de virus și nu vreau să mă urc în avion până nu se liniștesc apele”, a declarat, pentru Libertatea, Denisa Tănase.

Ramona Olaru nu e fan 14 februarie

Pentru vecina de la „Neatza” și iubitul ei, Cuza de la Noaptea Târziu, ziua nu are vreo însemnătate deosebită. „Eu am o vorbă: cine a scos 30 și 31 din luna februarie, să scoată și 14 februarie. Ar fi minunat, pentru că nu sunt înnebunită să sărbătoresc ziua, chiar dacă sună așa puțin clișeic să zic „Vai, nu sărbătoresc”. Dacă ne iubim, ne iubim tot timpul”, a punctat ea.

Video: Cosmin Nistor/ Bogdan Sorocan

Foto: Eli Driu/ Dumitru Angelescu