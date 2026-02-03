Anca Serea a sărbătorit pe 2 februarie împlinirea a 45 de ani, prilej cu care a primit numeroase mesaje de felicitare din partea apropiaților și a fanilor. Cel mai special a venit din partea soțului său, artistul Adrian Sînă, care i-a dedicat o urare publică pe Facebook, plină de afecțiune și recunoștință.

Anca Serea a fost sărbătorită

Mesajul a atras rapid atenția urmăritorilor, fiind apreciat pentru simplitatea și emoția transmisă. „La mulți ani minunați, mama ❤️ Îți mulțumim pentru inima ta și pentru tot ce dăruiești copiilor noștri.”

La rândul ei, Anca Serea a marcat momentul aniversar printr-o postare pe rețelele de socializare, unde a distribuit imagini de la ziua sa de naștere. Vedeta apare zâmbitoare, alături de un tort aniversar, și le-a dezvăluit fanilor motivele pentru care este recunoscătoare la 45 de ani.

Aceasta a transmis că se bucură de familie, de sănătate și de sprijinul celor dragi, mulțumind tuturor pentru mesajele și gândurile frumoase primite.

În culisele căsniciei cu Adi Sînă

În cadrul unui interviu acordat pentru Unica, vedeta a vorbit despre relația cu soțul ei, dar și despre faptul că vrea să devină o variantă mai bună a ei.

Anca Serea, în vârstă de 45 de ani, și Adrian Sână sunt căsătoriți din 2015 și sunt părinții a șase copii. Doi dintre ei – David și Sarah – proveniți din relația cu Filip Poplingher, afacerist răpus de o boală incurabilă, și ceilalți patru împreună cu Adrian Sînă: Ava, Noah, Moise și Leah. Vedeta a vorbit recent despre relația cu soțul ei, dar și despre cum se menține în formă.

Anca Serea a povestit, pentru, Unica.ro, despre schimbările care au apărut în viața ei o dată cu trecea anilor și maturizarea personală. Anca Serea nu a simțit niciodată vreo presiune legată de trecerea anilor, după cum spune chiar ea. Mai mult, vedeta spune că abia așteaptă să ajungă la vârsta de 50 de ani.

„Nu, de-abia aștept să fac 50 de ani, pentru că fiecare an îl consider ca o provocare cumva și îmi dau seama că devin mai înțeleaptă. Încerc să devin o variantă mai bună a mea, mai liniștită, mai echilibrată și chiar dacă am mai pus așa 2-3 kilograme pe mine sau dacă, nu știu, mai am un rid.

Mi se pare că trebuie să ne obișnuim cu gândul ăsta și face parte din procesul nostru ca oameni și nu am o presiune, sincer, deloc. Mi-ar plăcea în schimb să încep să mă mișc un pic, să fac mai multă mișcare, să fac mai mult sport. Să vin la tratamente noninvazive”, a povestit Anca Serea pentru Unica.ro.

Anca Serea a făcut declarații pentru Unica.ro și în legătură cu viața ei alături de artistul Adrian Sînă. Deși au 6 copii, cei doi și-au făcut întotdeauna timp și pentru ei.

„Ne cunoaștem din priviri, știm după tonul vocii, ne respectăm foarte mult momentele astea de liniște. Știm când trebuie să dezbatem un subiect și când nu e cazul că suntem foarte obosiți sau încărcați de pe la job. Am devenit mult mai liniștiți, mult mai echilibrați. Am avut multe de reglat, dar acum sunt super liniștită, Slavă Domnului”, a adăugat Anca Serea.

