Anca Serea și Adrian Sînă abia își mai găsesc timp pentru ei. Cei doi au ieșit la film recent, însă gândul lor era la copiii care îi așteptau acasă. Cuplul s-a bucurat de câteva ore de liniște, pentru că știau ce îi așteaptă atunci când vor ajunge acasă.

Momentan, Anca Serea și Adrian Sînă locuiesc alături de 5 copii, pentru că David, băiatul cel mare, este plecat în străinătate la facultate. În fiecare seară, cei doi părinți se ocupă de copii, le verifică temele, pregătesc cina și îi pregătesc pentru a doua zi la școală.

„Am reușit să o răpesc un pic pe Anca ca să venim la film. A fost foarte aproape să zică că nu vine. Vă imaginați cum arată o casă cu cinci copii, că unul e plecat. Seara se desfășoară niște activități destul de importante, cum e cina, trebuie să-i pregătim a doua zi de școală, temele care au mai rămas.

Este un proces foarte activ. Cred că vom sta acasă de sărbători, se mai pot modifica planuri, cred că la munte puțin, dar în principiu vom sta acasă”, au mărturisit Anca Serea și Adi Sînă pentru Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Anca Serea și Adrian Sînă au împlinit 6 ani de căsnicie

În anul 2015, Anca Serea și Adi Sînă s-au căsătorit. Pe atunci, prezentatoarea de la Prima TV era mama a doi copii, cei din mariajul cu Filip Poplingher, care s-a stins din viață din cauza leucemiei. Ea și-a refăcut viața alături de artist, iar împreună au patru copii. Cu ocazia aniversării de 6 ani de căsnicie, Anca Serea a transmis în un mesaj emoționant.

„«Fericiți până la adânci bătrâneți nu este un basm, este o opțiune», spune un citat și este cât se poate de adevărat. Prea repede au trecut 6 ani, de când eu și cu Adrian ne-am unit destinele în fața lui Dumnezeu și am pornit împreună într-o frumoasă aventură. ADVERTISING Căsătoria noastră a fost și continuă să rămână nu doar o relație de iubire, ci și de prietenie, și de susținere. Deși suntem firi diferite, încercăm întotdeauna să ne înțelegem reciproc (uneori ne și iese), să comunicăm frumos, să găsim mereu câteva clipe de petrecut împreună și știm cu siguranță unul despre celălalt că ne completăm în gânduri și în sentimente. În plus, am reușit să construim o familie frumoasă, iar copiii nu doar ne leagă și mai puternic unul de celălalt, ci sunt cele mai mari binecuvântări din viețile noastre. Nu pot decât să îmi doresc și să ne doresc încă mulți ani la fel de buni împreună. La mulți ani, iubirea mea!”, a scris vedeta pe Instagram.

