„Cea mai mare provocare într-un proiect TV, în special un proiect TV în care vorbim de talent, cariere și vise, e că ești responsabil să iei deciziile corecte. Sunt mulți oameni care vin acolo cu visuri, de a intra în industria muzicală și de a-și face un nume, iar tu trebuie să vezi și potențialul, dar și performanța și prestația pe care au avut-o în ziua cu pricina”, a spus Marius Moga pentru sursa citată.

Marius Moga jurizează emisiunea într-o nouă formulă și a dezvăluit cum se înțelege cu cei trei colegi jurați, precizând că sunt momente în care se tachinează.

„Da, evident că se întâmplă să ne tachinăm, pentru că avem personalități diferite, dar se întâmplă să fim și de acord.

Până la urmă, de-aia e un juriu făcut din mai mulți oameni, fiecare cu o perspectiva diferită, pentru că atunci când se pun de acord toți patru asupra faptului că un concurent trebuie să treacă mai departe, decizia devine mult mai puternică și mai obiectivă. Mă înțeleg bine cu ei, au fost și momente tensionate, au fost și momente de voie bună.

Puya mi se pare că e super potrivit și mi-a făcut plăcere să stau chiar lângă el la masa juriului. Delia e mereu pe veselie și încearcă să ne scoată din amorțeală cu orice ocazie, iar în plus are mereu comentarii pertinente. Iar Ștefan are experiența unui artist care cântă de foarte mulți ani și are experiența spectacolelor bine făcute”, a declarat Marius Moga pentru Unica.

Marius Moga așteaptă cu nerăbdare să urmărească prima ediție X factor din acest sezon, alături de soția lui, Bianca și fiica lor, Maria.

„Cred ca cea mai curioasă o să fie Maria, pentru că m-a întrebat mereu cum e la filmări, ce se întâmplă acolo, când poate și ea să vadă, așa că o să stau să mă uit cu ea și probabil și cu Bianca.

Și eu sunt curios, din toate lucrurile pe care le-am spus și toate momentele magice de acolo, cum au fost montate și cum o să fie percepute de cei care se uită”, a mai spus juratul de la X Factor, pentru sursa citată.

