„Eu n-am crezut niciodată că o să ajung aici sau că o să am curajul să cânt ȋn public!”, le-a mărturisit ea ȋncă de la ȋnceput juraţilor X Factor. Greu ȋncercată de viaţă, la doar 16 ani, Cezara a luat decizia de a lua viaţa pe cont propriu, atunci când nu și-a mai găsit locul ȋn noua familie pe care mama sa a ȋntemeiat-o.

„Simţeam că nu sunt dorită acolo și am plecat. Abia ȋmplinisem 16 ani când m-am mutat de acasă. Am avut momente când mi-a fost foarte frică. Este greu și uneori nu știu pentru ce trag. Mi se pare că trăiesc de pe o zi pe alta. De asta am decis să vin aici, să uit tot și să pornesc pe un alt drum!”, a mai dezvăluit concurenta de la X Factor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cezara nu și-a abandonat studiile niciodată, ci continuă liceul la seral și ȋn paralel lucreaza ca ospătăriţă, pentru a se putea ȋntreţine. „E greu, e foarte solicitant, și psihic, și fizic. Clienţii uită că sunt tot un om ȋn faţa lor, e foarte mult stres și multă oboseală!”, mai spune ea, dezvăluind că ȋn clubul de karaoke ȋn care lucrează a avut și prima oară curaj să viseze:

Recomandări După ce i s-a stricat soba din bordei, un pensionar din Iași se încălzește doar cu pisici: „Problema țării e că sătulul nu crede la ăl flămând” | REPORTAJ

„Am ȋncercat și eu o piesă, am cântat cu ochii ȋnchiși, tremuram de ziceai că mă bătuse cineva să stau acolo. La final, când am văzut reacţia oamenilor și faptul că am transmis mai mult decât credeam eu vreodată că aș putea să o fac, atunci mi-am dat seama că poate e ceva mai mult decât cântatul ȋn sufragerie!”.

Pe juraţii X Factor, concurenta i-a cucerit ȋncă de la ȋnceput. „A fost un moment emoţionant. Pentru o fată de doar 18 ani faci foarte multe, faci treburi de adulţi.

Eu mă gândesc la fetele mele și ȋmi dau seama că n-ar fi niciodată pregătite să stea singure la 18 ani și să se ȋntreţină. Sper din tot sufletul ca noi să te putem ajuta!”, i-a mărturisit Puya, ȋn vreme ce Delia a completat și ea: „Sper că X Factor ȋţi va schimba viaţa!”

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News