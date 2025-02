Un moment plin de emoție a avut loc pe scena X Factor, când Dan Cociș, cunoscut pentru rolul său emblematic din filmul „Liceenii”, a revenit în lumina reflectoarelor după o pauză de 35 de ani. Deși a fost asociat în special cu lumea filmului, Cociș a demonstrat că pasiunea sa pentru muzică nu s-a stins niciodată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Dan Cociș a primit trei de „DA” și un singur „NU” la X Factor

Prestația sa surprinzătoare a reușit să ridice sala în picioare, iar publicul a fost vizibil emoționat de revenirea sa pe scenă. Juriul X Factor a fost impresionat de momentul creat, iar Dan Cociș a plecat acasă cu trei de „DA” și un singur „NU”, venit din partea lui Puya, care a recunoscut totuși că momentul a fost unul memorabil.

Nu mică i-a fost mirarea juratului X Factor, Ştefan Bănică jr, să ȋși revadă fostul coleg de liceu, dar și fostul coleg de pe platoul de filmare „Liceenii”, de data aceasta ȋn postura de concurent al talent show-ului de la Antena 1.

Recomandări Cum arată ofensiva PNL pentru prezidențiale. Predoiu exclude ieșirea de la guvernare

Nerăbdători să afle mai multe despre legătura dintre ei, juraţii l-au determinat pe Ştefan să le povestească: „Ne știm de vreo 40 de ani, Dan a fost membru ȋn prima mea trupă din liceu, a jucat și ȋn «Liceenii», rolul colegului meu de cameră!”, ȋn vreme ce lui Dan i-a mărturisit: „Chiar nu mă așteptam să vii aici!”.

Oana Roman l-a susținut din public pe Dan Cociș

Însoţit de familie și susţinut din public de către Oana Roman și fiica acesteia, Dan le-a povestit juraţilor X Factor: „Experienţa mea artistică a ȋnceput când eram foarte tânăr, dar m-am ȋndepărtat de acest drum din motive care nu au relevanţă acum și, timp de 35 de ani, am avut niște demoni care nu m-au lăsat să fac ceea ce aș fi vrut să fac, muzica!”. Știind acest lucru, Marius Moga i-a spus: „Cum compari curajul unui puști de 15 ani care vine aici, cu cel al oamenilor ca Dan. Cred că ȋţi trebuie dublu curaj; la 15 ani ai jumătăte curaj, jumătate inconștienţă. Un artist e format și din curajul pe care ȋl ia cu el când urcă pe scenă!”.

Dan Cociș a fost la un pas să nu mai cânte la X Factor

Actorul din „Liceenii” ne-a povestit ce a pățit înainte de a urca pe scenă. Dan Cociș a fost la un pas să nu își mai susțină momentul în show-ul de la Antena 1, însă a primit ajutor din partea echipei de producție, dar și a celor care au venit să-l susțină.

Recomandări Militar ucrainean: „Armata noastră nu va fi de acord cu concesii teritoriale. Am pierdut prea mult pentru a renunța acum!”

„Am reluat activitatea muzicală în anul 2022. Am participat la X Factor pentru a demonstra că nu contează vârsta, ci pasiunea. Ștefan Bănică nu a știut că particip. Emoțiile puternice și efortul vocal susținut din ziua filmării a dus la instalarea unei disfonii psihogene (trauma corzilor vocale). Am vrut să renunț cu 30 de minute înainte, însă ajutat de echipa de producție de la X Factor, dar și de la Vlad Enăchescu, care m-a susținut în concurs, am regăsit puterea și voința de a intra pe scenă. Deși, practic nu puteam emite sunete în platou, am reușit să vorbesc, chiar dacă răgușeala a predominat, eu am forțat atât cât am putut să termin piesa”, a declarat Dan Cociș exclusiv pentru Libertatea.

Urmărește cel mai nou VIDEO Bani și Afaceri Ministerul Energiei sesizează la DNA cu privire la golirea depozitelor de gaze. Furnizorii au făcut exporturi în noiembrie, acum importăm scump din cauza gerului

Urmărește-ne pe Google News