Invitat în podcastul lui Damian Drăghici de pe YouTube, Florin Busuioc a fost întrebat cine e el. Actorul a pornit chiar cu începuturile sale, de când s-a născut, care a fost marele lui vis. A vorbit și despre pauza de la teatru pe care a făcut-o timp de 12 ani.

„Eu sunt un băiat din Hunedoara, născut acolo, la Hunedoara, care a avut un vis la un moment dat să ajungă actor. Și-a împlinit visul, a ajuns la București, a făcut facultatea de teatru și după aceea a ajuns actor. Și poate că nu a fost visul lui neapărat să ajungă în televiziune, dar s-a ăntâmplat. A fost o oportunitate care a apărut la un moment dat și a apucat-o, a zis: De ce să nu fac și treaba asta?

Și m-am lăsat de teatru 12 ani ceea ce a însemnat un lucru foarte rău pentru mine. Eu când m-am lăsat de teatru, stai să te gândești că e ca mersul pe bicicletă, că nu se uită. Ei, nu e chiar așa. Dacă nu faci teatru, ruginești rău de tot. Îți uiți resorturile emoționale, nu mai știi unde să te duci emoțional…dacă n-ai emoție pe scenă, publicul nu simte nimic.

Și am făcut foarte rău că m-am lăsat 12 ani de teatru, dar am făcut foarte bine că am revenit. Acum mai am niște spectacole, două spectacole de fapt. Unul se joacă la Teatrul Național din București.”, a explicat prezentatorul rubricii „Vremea”, de la Pro TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Întrebat despre copilăria lui, Florin Busuioc a făcut dezvăluiri neașteptate. Nu a cântărit mai mult de un kilogram la naștere. A avut o copilărie frumoasă, a practicat multe sporturi, dar apoi a descoperit actoria cu ajutorul tatălui său. „Eu, în primul rând, am avut 800 de grame la naștere. Ce să mai vorbim? Eram cât o lingură. Nu prematur, la nouă luni m-am născut. Am stat vrei trei luni în spital, în incubatoarele alea din 1962, după care a început copilăria mea de rahitic.

Recomandări „Operațiunea «nicio clădire în picioare»”. Imagini 360 de grade din Bucha, Irpin și Hostumel

Eram vai de viața mea. Eram cel mai mic copil din Hunedoara, probabil până prin clasa a patra. În clasa a patra am început să fac tenis de masă. Apoi am lăsat ping pong-ul și m-am apucat de volei. Atunci a fost izbucnirea, după care, după trei ani de volei m-am apucat de atletism care a fost benefic pentru mine. Am fost și la concursuri naționale. Am fost un atlet bun, eram bine.

Apoi mi-a venit ideea, mergeam la teatrul lui tata, m-a chemat să joc un rol acolo, am jucat, a fost bine, am luat și un premiu și am zis apoi să dau la teatru. Pe la 16 ani s-a întâmplat.”, a mai dezvăluit el.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul la hotel!Când a ajuns, a trăit un șoc. Pe cine-a găsit acolo

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Cine este bărbatul cu care a fugit Elena Udrea din România. Fără ajutorul lui nu era posibil

Observatornews.ro Mesajul scris pe racheta care a lovit gara din Kramatorsk. Moscova spune că nu e racheta ei și acuză Ucraina că și-a atacat propriul popor. VIDEO

HOROSCOP Horoscop 8 aprilie 2022. Taurii trebuie să apeleze la rezervele de calm îngeresc, chiar dacă situațiile nu par tensionate

Știrileprotv.ro Momentul în care un avion se rupe în două la aterizare pe un aeroport. VIDEO

Orangesport.ro ”Vreţi să vă spun ce ştiu eu despre Zelenski?” Gigi Becali s-a dezlănţuit la TV. Ce ”dezvăluiri” a făcut despre preşedintele Ucrainei

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5401): versatil, ajunge oriunde