Alessandra Stoicescu a împlinit 47 de ani pe 28 aprilie, iar cadoul perfect pentru ea a fost o vacanță împreună cu familia în Maldive. Fiica vedetei de la Antena 1, Sara, are aproape 4 ani și încă de când s-a născut, pleacă împreună cu părinții în toate vacanțele, Alessandra spunând: „De când o avem pe Sara, am reușit să facem exact ce ne-am propus încă de când eram însărcinată: să nu ne schimbăm prea mult planurile de vacanță și să o luăm cu noi peste tot, călătoriile fiind pasiunea noastră comună. Sunt aproape 4 ani de atunci și sunt foarte fericită că vacanțele în trei sunt ceva firesc, deloc greu, ci, dimpotrivă, vedem diferențele mari de la o călătorie la alta, cum Sara înțelege mai bine lucrurile, cum se dezvoltă”.

Prezentatoarea este mândră de fiica ei, care știe să vorbească destul de bine limba engleză. Sandra Stoicescu consideră că aceste vacanțe o ajută pe Sara să se dezvolte mult mai frumos. „Deja răspunde și în limba engleză, are conversații cu copiii de alte naționalități pe care îi cunoaște la plajă sau la masă, este din ce în ce mai creativă în joacă, simt că o ajută enorm faptul că vede oameni atât de diferiți și locuri extraordinare. Tot ce mi-aș dori este să facem asta mai des dacă am putea, dar an de an, de ziua mea, plecăm la plajă și de cele mai multe ori am ales Maldive. De fiecare dată descoperim lucruri noi, peisaje de vis și activități interesante pentru toată familia. Sara este foarte fericită, se bucură de tot ce vede, improvizează jocuri și își face prieteni, iar noi ne putem relaxa petrecând mai mult timp împreună”.

Cum se menține Alessandra Stoicescu la 47 de ani

Prezentatoarea de la Antena 1 a început să facă din nou sport, pentru că își dorește să se mențină cât mai bine. Alessandra Stoicescu are grijă și la alimentație. De când a început un stil de viață sănătos, ea a observat mai multe schimbări.

„De la începutul anului mi-am propus să îmi fac mai mult timp pentru mine și, de data asta, să îmi și țin promisiunea față de mine, așa cum o fac mereu față cei din jur. Mi-am organizat mai bine timpul și am reușit să îmi fac un program constant de mers la sport, m-am înscris la toate clasele care mi se potrivesc, astfel încât să am diversitate, să fiu motivată. Nu a fost deloc ușor începutul, pentru că de ani de zile nu am făcut sport după un program organizat, constant. Însă am simțit destul de repede beneficiile și asta m-a motivat foarte tare. Mă simt extraordinar, am mai multă energie și simt că mi-am îmbunătățit postura. Sara împlinește 4 ani în curând și este un copil pentru care chiar e nevoie de multă energie, așa că am de ce să mă antrenez ?.”

