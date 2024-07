Noul sezon al game show-ului de cultură generală „Tu urmezi!” începe astăzi, 27 iulie, la ora 21:00, pe Kanal D. Prezentat de carismaticul Dan Negru, show-ul promite o serie de surprize și momente memorabile, aducând în fața publicului personalități de top și întrebări provocatoare, de cultura generală.

Primul invitat al acestui sezon este nimeni altul decât Dan Bittman, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România. Bittman va pune la încercare cunoștințele concurenților cu întrebări din domeniul muzicii și divertismentului.

„Cărui grup rock celebru îi datorăm piesa We Are The Champions?” este una dintre întrebările ce vor testa cunostintele celor aflati în platoul emisiunii.

Înainte de a da startul întrebărilor, Dan Negru și Dan Bittman au recreat o fotografie iconică, de acum 22 de ani, imortalizând momentul cu ajutorul unei concurente.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Surprizele continuă în fiecare sâmbătă şi duminică, de la 21:00

Recomandări Motivul pentru care Tribunalul București a suspendat procesul lui Liviu Dragnea. Inculpații din dosarul Tel Drum au criticat „ingerințe” ale SRI în viața privată

„Tu urmezi!” continuă să fie singurul game show unde se stă la coadă la cultură generală si unde cunoaşterea e la putere, cu întrebări din diverse domenii precum istorie, muzică, frumusețe, călătorii și gastronomie. Emisiunea va fi difuzată în fiecare sâmbătă și duminică, la ora 21:00, la Kanal D.

Sezonul acesta aduce o pleiadă de personalități care vor testa limitele concurenților. Printre vedetele invitate se numără Maria Cârneci, Helmuth Duckadam, Cătălin Moroșanu, Alex Velea, Mirabela Dauer și Marcel Pavel. Fiecare ediție promite să fie captivantă și plină de momente unice.

Competiția rămâne strânsă, iar premiile sunt pe măsură. Sumele din cilindrii de lângă pupitrul emisiunii variază între 5.000 și 150.000 de lei, iar în runda finală, concurenții au șansa de a câștiga jackpotul în valoare de 100.000 de lei. Provocarea finală este contracronometru, răspunsurile greșite devenind soluția corectă pentru a câștiga marele premiu.

Telespectatorii sunt invitați să descopere cum se vor descurca noii concurenți și la ce provocări vor fi supuși, începând cu sâmbătă, 27 iulie, la ora 21:00, la Kanal D. Pregătiți-vă pentru un nou sezon plin de surprize, emoții și momente de neuitat al emisiunii „Tu urmezi!”.

Urmărește-ne pe Google News