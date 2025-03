Invitată în fiecare zi de marți în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Ioana Ginghină l-a caracterizat recent pe fostul ei soț, afirmând că este un „băiat rău”. Apoi, invitată în emisiunea „Online Story”, pe care Kanal D o are pe YouTube, actrița a oferit noi detalii despre viața ei.

Printre altele, Ioana Ginghină a dezvăluit că nu îl mai iubește pe Alexandru Papadopol, chiar dacă multă lume o acuză că din această cauză îl atacă în continuare, pentru că ar fi în continuare îndrăgostită de el.

Afirmă că nu-l mai iubește pe Alexandru Papadopol

„Fiica mea nu l-a iertat pe tatăl ei. Asta îi face foarte rău, din păcate. Cu povestea asta cu căsătoria… Pentru că ea retrăiește povestea pe care eu nu o mai trăiesc. Lumea zice că încă îl mai iubesc pe Alexandru Papadopol. Nu se pune problema așa. Eu nu mai sufăr acum, mă distrează, pot să zică orice, pentru că nu mai am nicio treabă. Dar Ruxi suferă, pentru că ea și-a dorit să fie prima în sufletul tatălui ei și iar descoperă după atâția ani că nu e.

Crede-mă, trece printr-o perioadă grea. Mă rupe ca mamă, pentru că nu am cum să o ajut. În tot tumultul emoțiilor de adolescent nu avea nevoie de această căsătorie neanunțată. Puteau să fie lucrurile mai curat făcute, să îi spună mai din timp, să o pregătească. Când ai un copil, da, îți refaci viața, dar eu nu m-am măritat cu Cristi până când nu am știut că ea e pregătită să primească”, a spus Ioana Ginghină, potrivit celor de la WOWbiz.

Mai mult decât atât, actrița a precizat că nu o deranjează că fostul ei soț s-a căsătorit, dar că Ruxandra, fiica pe care o are împreună cu Alexandru Papadopol, a fost devastată când a aflat acest lucru.

„Nu m-a deranjat că el se însoară. Eu i-am zis Ruxandrei și ea a reacționat urât, nu mă așteptam. A zis: «Tată, iar aflu din ziare?». Că și de Adriana tot din presă a aflat. Inițial a fost: «Să vezi, că a fost o idee…». Nu l-am sunat, știu de la Ruxi. Îmi plângea copilul, nu vrei să știi ce era la gura ei. Trebuia să-i spună copilului.

Noi am aflat de la teatru și de la televizor, de la presă, despre această nuntă. Bănuiesc că e cununie civilă. Asta știu de la Ruxi. El a sunat-o, i-a dat mesaj: «Am o veste bună pentru tine, pe 14 februarie te aștept». Dacă o vedea pe Ruxi, plângea… Relația lor acum e zero. Eu nu am fost invitată”, a mai afirmat Ioana Ginghină la „Online Story”.

Ioana Ginghină nu mai vorbește cu fostul soț

Frumoasa actriță a punctat și că în prezent ea nu mai vorbește deloc cu Alexandru Papadopol și că nici nu își dorește să reia legăturile cu el, dar că atât pe ea, cât și pe Ruxi le doare că actorul nu a fost acasă niciodată de ziua de naștere a fetei.

„El niciodată nu a fost acasă de ziua ei, iar asta doare. Copilul avea nevoie să fie el acolo, să-i cânte «La muți ani». Acum nu mai vorbesc cu Alexandru papadopol și nici nu mai vreau”, a încheiat Ioana Ginghină.

