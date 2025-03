În 2025, celebrul prezentator a reușit aproape cu fiecare ediție a emisiunii să fie lider de audiență, chiar dacă se bate la acea oră cu jurnalele de știri de la PRO TV și Antena 1, care de obicei se luptau pentru primul loc.

Ținând cont că „În căutarea adevărului” a devenit lider de audiență, Libertatea a stat de vorbă cu Ernest, pentru a afla care sunt ingredientele succesului pe care îl are la Kanal D.

Ce îi spune lumea când îl oprește pe stradă

„Mulți dintre cei care mă opresc pe stradă îmi mărturisesc că se uită împreună cu copiii lor adolescenți la emisiune. Pentru ei a devenit un instrument cu ajutorul căruia pot să își învețe copiii despre capcane, despre pericole, despre partea urâtă a naturii umane. Alții apreciază că promovăm valori de bun-simț (adevăr, asumare, muncă, onestitate, empatie, educație).

Cel mai probabil, succesul se datorează faptului că oamenii se regăsesc într-o oarecare măsură în poveștile prezentate. Contează mult și că emisiunea este realizată de o echipă de profesioniști”, a spus Ernest în exclusivitate pentru Libertatea.

Vedeta de la Kanal D ne-a mai dezvăluit și că filmează cinci zile pe săptămână, astfel că programul lui zilnic este unul dinamic și nu are foarte mult timp la dispoziție pentru a se relaxa.

„Eu filmez cinci zile din șapte și am un program dinamic. Nu am două zile la fel. Se filmează în locații diferite și la ore diferite. Timp prea mult de relaxare nu am în timpul săptămânii, doar atunci când prefer să fac jogging sau plimbări lungi. Ascult muzică pentru toate vârstele și tipurile, dar o prefer pe cea rock. Cât despre filme, n-am mai avut timp să văd un film din vacanța de iarnă”, a mai afirmat prezentatorul emisiunii „În căutarea adevărului”, difuzată de Kanal D de luni până vineri, de la ora 13.00.

Ținând cont că nu are foarte mult timp liber, l-am mai întrebat pe Ernest cum a evoluat relația lui de-a lungul anilor, într-o perioadă în care în lumea mondenă se vorbește despre mai multe despărțiri decât despre cupluri care se dezvoltă armonios.

Ernest a vorbit despre mariajul lui

„Suntem căsătoriți de 12 ani, avem 20 de ani de relație. Ce am învățat eu este că trebuie să ai răbdare, o virtute tot mai rară în zilele noastre. Pentru a învăța acest tango al căsniciei sau al relației de lungă durată este nevoie de timp, încercare și eroare, ceea ce implică multă comunicare. Cu toții greșim, luăm decizii proaste la nervi, spunem lucruri pe care le regretăm. E natura umană. Dar putem învăța din greșeli.

Ca să îți permiți să ai luxul timpului în care înveți acest tango, trebuie să existe, ați ghicit, sentimente. Foc, pasiune! Fără aceste ingrediente și altele, potrivire, de exemplu, să fie valori și pasiuni, nu toate comune, nu funcționează cum trebuie”, a mai spus Ernest în exclusivitate pentru Libertatea.

La final, vedeta de la Kanal D ne-a dezvăluit și când a mers în vacanță cel mai recent: „Ultima vacanță a fost în iarnă, în perioada sărbătorilor. După anul nou am fost plecați cinci zile în Budapesta”.

