Celebrul prezentator a stat recent de vorbă cu Libertatea și a făcut dezvăluiri din viața lui personală, dar și din carieră. El și-a amintit despre debutul din radio și din televiziune și a afirmat că, dacă ar trebui acum să o ia de la capăt, ar porni pe alt drum.

Dan Negru a vorbit despre debutul lui în presă

„Era în 1991, atunci am avut prima mea legitimație de radio-TV. Era RadioTeleviziunea Română pe atunci. Cred că aș lua mai multe de la oamenii admirabili pe care i-am întâlnit în anii ăia. E o mare diferență de clasă intelectuală între oamenii din presa de atunci și cei din media de acum.

Dar, dacă ar fi să o iau de la capăt, nu aș mai lua-o pe drumul ăsta. E un drum închis, în anii care vin presa nu va mai exista și locul ei va fi luat de toți cei care au un cont de socializare. Azi, un puști cu un cont de socializare poate să facă audiență mai mare decât o televiziune. La radio trebuie să explici ascultătorului ce el nu poate să vadă. La TV trebuie să-l ții în fața ecranului și departe de telecomandă. Dar new media va fi provocarea anilor care or să vină… Asta le îmbină pe ambele”, a spus Dan Negru.

Întrebat de cine îi este dor, atât din viața personală, cât și din cea profesională, Dan Negru a spus că se gândește la tatăl lui și la bunici, dar și de caracterul unor oameni alături de care a lucrat în presă.

Mai mult decât atât, celebrul prezentator de la Kanal D a spus și că este mândru de porecla lui, „Regele Audiențelor”, care uneori este însă și o povară.

Ce a spus despre porecla „Regele Audiențelor”

„Mi-e dor de ai mei, plecați. De tata, de bunicii mei. Dar mă bucur de cei cu care sunt azi. Din viața profesională mi-e dor de caracterul unora dintre oamenii pe care i-am întâlnit. Nu profesionalismul se degradează zilnic, ci caracterul.

Am avut șansa să prezint multe tipuri de formate TV, de la blonde la «cuvinte», de la copii la farse și toate cu succes la public. Porecla de «Regele Audiențelor» este o povară uneori, dar și o mândrie de cele mai multe ori. Cândva, Cristian Țopescu mi-a spus că într-o țară cum e România care are «de totul» 100 de ani, eu am făcut revelioane lider de audiență un sfert de secol. Nu mă gândisem până atunci la asta”, a spus Dan Negru în exclusivitate pentru Libertatea.

