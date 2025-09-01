Toamna aceasta, unul dintre cei mai longevivi și apreciați realizatori de divertisment din România revine cu formatul care a schimbat regulile late night-ului autohton. Din 1 septembrie, „Un show păcătos” se întoarce la Antena Stars, cu Dan Capatos și DJ Silviu Andrei, de luni până joi, dar la o nouă oră de difuzare: 22.30.

Schimbări în emisiunea lui Dan Capatos

După ani de sezoane incendiare, cu momente memorabile și cele mai fierbinți exclusivități din showbiz, Dan Capatos și echipa emisiunii promit să ridice din nou temperatura serilor de luni până joi, de la 22.30, într-un platou plin de energie, umor și surprize. Emisiunea promite subiecte incendiare, declarații exclusive și invitați savuroși, totul într-o atmosferă plină de energie și umor.

Astfel, Dan Capatos declară: „Aventura “Un show păcătos” continuă! Pe 1 septembrie începem sezonul 36 al emisiunii şi asta ne scuteşte de orice promisiune. Vă mulţumim pentru tot şi vă aşteptăm de luni, la televizor!”.

Silviu Andrei completează: „Mi-a fost dor… și știu că și vouă! Ne întoarcem cu un nou sezon de „Un show păcătos”, de luni până joi, pe Antena Stars. O să fie seri lungi, povești nebune și multă energie bună. Abia aștept să fim din nou împreună, exact acolo unde știm cel mai bine să facem spectacol!“.

Recomandări Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Emisiunea „Un show păcătos” cu Dan Capatos poate fi urmărită începând cu data de 1 septembrie, de luni până joi, de la 22.30, pe Antena Stars.

Dan Capatos a suferit o intervenție

În iunie, Dan Capatos a intrat, pentru prima dată în cariera sa, într-o pauză prelungită, determinată de probleme de sănătate. Celebrul prezentator a fost supus unei intervenții chirurgicale la nivelul corzilor vocale, în urma depistării unui polip care i-a afectat semnificativ vocea și starea generală de sănătate.

Decizia de a se retrage temporar a fost luată la recomandarea medicilor, care au constatat că afecțiunea nu afectează doar vocea, ci și capacitatea de efort a prezentatorului, având implicații inclusiv asupra inimii și sistemului respirator. Intervenția este considerată una de rutină, însă perioada de recuperare a preuspus un repaus complet din spațiul media pentru cel puțin două luni.

În prima etapă a tratamentului, Capatos a urmat un repaus vocal absolut de două săptămâni, urmat de un program intensiv de logopedie, menit să-i redea funcțiile vocale în condiții optime și fără riscuri.

Recomandări Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism

„E o intervenție de rutină din punctul de vedere al chirurgilor, nu e nimic extraordinar care să aducă panică (…) Doar că repausul este unul specific, două săptămâni este de repaus total, două săptămâni cu niște exerciții de logopedie, incompatibile cu prezentarea unei emisiuni (…)

Oricât m-aș fi chinuit să stau spre finalul acestui sezon, vocea nu mă mai ajută și de aici se leagă cumva și alte probleme. Obosesc foarte mult și se pune presiune și pe inimă, și pe plămâni și medicii au luat hotărârea că intervenția trebuie făcută acum (…) Vă las pe mâini bune”, a transmis Dan Capatos în urmă cu câteva luni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE