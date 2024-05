Un nou sezon al emisiunii „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” va începe în această seară, la Kanal D, urmând să fie difuzat lunea și marțea, de la 23:00. Quiz-ul care a intrat în urmă cu doi ani în casele românilor cu exerciții de vocabular revine cu noi provocări pentru concurenți și pentru cei aflați în fața micilor ecrane, cu un mix de definiții care solicită atenția, cunoștințele de vocabular și perspicacitatea.

„Românul a avut mereu bucuria de a descoperi literele. Fenomenul integramelor a fost unul național. Noi l-am luat și l-am adus la televizor. Așadar, succesul acestui quiz se datorează minții românilor. A devenit un fenomen și mi se întâmplă de nenumărate ori ca oamenii să îmi spună definiții pe stradă; la unele nu nimeresc soluția. Ei sunt mult mai isteți decât sunt eu!”, a declarat Dan Negru înainte să apară diseară, la Kanal D.

În fiecare ediție a emisiunii sunt prezenți cinci concurenți pregătiți să-și pună la încercare cunoștințele, de dragul provocărilor, dar și pentru importante premii în bani.

„Jocul cuvintelor arată că și publicul de televiziune e într-o continuă schimbare. Și schimbarea e în bine. Pentru cei mulți care urmăresc concursul de mai bine de doi ani, am un cuvânt din 9 litere: Mulțumesc!”, a mai transmis Dan Negru.

Lui Dan Negru i s-a propus să intre în politică

Deși e stabilit de ani buni la București, Dan Negru călătorește des la Timișoara, orașul în care s-a născut și de care e strâns legat. Acolo, el predă și cursuri de jurnalism, la Universitatea din Timișoara. „Adresarea de «Domnule profesor» mă încurcă cel mai mult, dar înțeleg că ăsta e respectul care trebuie acordat mediului universitar și celor care predau acolo cu normă întreagă. Sper că mă percep ca pe unul de-ai lor, pentru că dincolo de teorie încercăm să construim și exerciții practice. Dar ca să ajungi la practică, e obligatoriu să treci prin teorie”, a spunea într-un interviu Dan Negru.

În plus, Dan Negru e dorit în politică. Acestuia i s-a propus de mai multe partide politice să candideze la Primăria Timișoara. Pentru Fanatik, el a zis că nu e interesat de acest domeniu, exclude posibilitatea de a intra în politică.

„Recunosc că mi se propune candidatura. Dar în viața vieților mele nu o să candidez, nu o să mă bag. Nu mă interesează, nici nu stau la discuții. Eu îmi văd de lumea mea, sunt un simplu om de televiziune. Ce să caut eu, mă, în politică? Nu mă pricep, nu îmi place și nu vreau. Dar, mai ales, nu îmi place. Eu vin dintr-un showbiz în care stau relaxat, ce să caut eu în politică”, a declarat Dan Negru, care a explicat că atunci când i s-a făcut propunerea de a intra în politică, a crezut că e protagonistul vreunei farse.

„Recunosc, vreo trei partide mari mi-au propus, la Timișoara. Și, îți spun sincer, am crezut că mă filmează cu camera ascunsă. Pe cuvânt. Știi, eu am făcut farsele alea, Plasa de Stele (la Antena 1, n, red.). Am crezut că fac alții farse, mă uitam după camere.

I-am întrebat dacă mă filmează cu camera ascunsă și ăștia erau, nah!, oameni grei din niște partide. Politica trebuie să se joace la un alt nivel. Să fie oameni pregătiți, ce să facă Negru în politică?! Nu poate oricine, eu chiar cred că asta e o meserie în care trebuie să fii pregătit. Nu poate să vină Negru… Faptul că lumea se uită la ce postez eu, la emisiunile mele, e una. Și alta e să ai încredere în omul ăla. Ce să caut eu la Primărie? Eu nu știu de unde vine apa caldă… Nu intră în calcul pentru mine”.

