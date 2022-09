„Gelozii clar nu. Adică eu chiar trag de Radu să nu se ferească de expunerea pe care rolul de regizor i-o aduce. Mă gândesc acum și la premierele sau festivalurile la care am participat împreună, când Radu ar fi dat orice să sară peste momentul covorului roșu. (râde) Dar vorbind la modul serios, cred că filmul MO ne-a arătat amândurora, încă o dată, cât de mare respect și încredere avem unul în celălalt. Ne-am cunoscut pe platoul de filmare.

Și când ne reîntâlnim, eu simt că nimeni nu crede în mine, ca actriță, mai tare decât o face el. Iar asta mă ajută enorm. Și același lucru cred că îi transmit și eu lui, în felul în care-l privesc ca regizor. E un flux de încredere neîntrerupt” , a declarat Dana Rogoz pentru okmagazine.

„Deja mai mult de jumătate din viața mea am petrecut-o alături de el. Cred că ne-am schimbat mult, amândoi. Probabil eu mai mult decât el. Dar ne-am schimbat împreună, adică unul în armonie cu celălalt. Am crescut o relație împreună, am adus-o la majorat.

Și sigur că primii ani din viața oricui sunt esențiali în formarea lui, sunt baza. Iar pentru acei ani le mulțumesc părinților, dar și altor „părinți“ de scenă, precum Marian Râlea sau Ruxandra Ion.

Dar dacă mă gândesc la felul în care m-am transformat eu în acești ultimi 18 ani, la lucrurile pe care le-am dobândit în această perioadă și care m-au format în Dana-adultul de azi, ei bine cele mai bune astfel de lucruri lui i se datorează, de la el sunt, alături de el le-am câștigat, el mi le-a insuflat”, a mai spus actrița.

