Prognoză meteorologică pentru intervalul 21.05.2026, ora 10.00 – 22.05.2026, ora 9.00

Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul intervalului sunt așteptate averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 6-8 l/mp, însă izolat pot depăși 10 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime vor ajunge la 25… 26 de grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între 13 și 14 grade Celsius.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 22.05.2026, ora 9.00 – 23.05.2026, ora 9.00

Cerul va prezenta înnorări temporare, iar pe parcursul intervalului sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de precipitații vor ajunge la 10-15 l/mp. Temperaturile maxime vor fi de 21… 22 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 13 și 14 grade Celsius.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 23.05.2026, ora 9.00 – 23.05.2026, ora 21.00

Cerul va fi temporar mai noros, iar după-amiaza și seara cresc șansele de apariție a averselor și a descărcărilor electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 24 de grade Celsius.

În intervalul 21 mai, ora 10.00 – 23 mai, ora 21.00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de

informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale

vântului.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting), au transmis meteorologii.

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. În perioada 18 mai 2026 – 14 iunie 2026, în România se vor înregistra temperaturi în general normale și o tendință de stabilizare a vremii după episoadele de instabilitate de la finalul lunii mai.









