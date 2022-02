Recent, Dani Oțil pusese la vânzare garsoniera în care a locuit împreună cu Mihaela Rădulescu. Pentru câteva zeci de mii de euro, vedeta de la Antena 1 a vândut casa în care a stat o bună perioadă. În emisiunea de astăzi, Dani Oțil a dezvăluit că noii proprietari sunt din Focșani, iar aceștia au luat garsoniera pentru fiul lor, care va veni la facultate în București.

„După 12 ani de plată la bancă, am descoperit că mai am tot atâta… Deci am o săptămână… Am vândut garsoniera, am pre-vândut-o de fapt, mai am de adus trei acte. Fericita posesoare este o familie din Focșani, pentru viitorul copilul care vine la facultate. Mi se pare foarte tare, dacă ai mei făceau asta… Nu am păstrat garsoniera din cauza la sărăcie”, a spus Dani Oțil în emisiune.

Deși avea o mulțime de amintiri legate de această garsonieră, prezentatorul a decis să o pună la vânzare, iar banii pe care îi ia pe urma ei să îi folosească la alte cheltuieli pe care le are.

„Vreau pe fi-miu să îl las așa cum m-au lăsat ai mei”

Dani Oțil a fost întrebat de ce nu a păstrat garsoniera pentru băiețelul său, Luca Tiago, iar răspunsul vedetei de la Antena 1 nu a întârziat să apară. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a explicat motivul pentru care a luat această decizie, dar și-a amintit și de cum era să piardă trenul când a venit la București în urmă cu mai mulți ani.

„De ce nu am păstrat-o pentru fi-miu? Pentru că eu vreau pe fi-miu să îl las așa cum m-au lăsat ai mei… Când am venit la București, era să pierdem și ultimul tren. A urcat el (n.red. – Răzvan) și eu aveam costumele și demo-urile din prezentare.

Mi-am dat seama că nu o să mai pot prinde trenul și el mi-a zis «dă-mi costumele». Până la urmă am prins trenul. Dacă rămâneam la Timișoara, probabil acum eram vreun director de ceva… acum, aici sunt a șaptea spiță”, a spus Dani Oțil în emisiune, relatează Playtech.

