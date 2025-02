Alex Velea, în vârstă de 40 de ani, este cunoscut pentru relația sa de lungă durată cu Antonia, alături de care are doi băieți și formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Totuși, puțini știu că, înainte de povestea de dragoste cu celebra artistă, Alex Velea a fost căsătorit cu o altă femeie, Ana Maria Mircea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Cei doi s-au cunoscut înainte ca Velea să devină un nume de referință în muzica românească și au decis să-și unească destinele în fața altarului în anul 2010. La nunta lor, Andreea Bănică și Lucian Mitrea au avut rolul de nași, iar evenimentul a fost unul discret, departe de ochii curioșilor. La acea vreme, Ana Maria Mircea era studentă la Facultatea de Medicină, iar cariera ei se afla la început de drum.

Însă mariajul lor nu a durat mult. După patru ani de căsnicie, în 2014, cei doi au decis să divorțeze, luând prin surprindere atât fanii, cât și apropiații. Alex Velea a vorbit ulterior despre despărțire, mărturisind că principalul motiv al rupturii a fost lipsa de compatibilitate dintre ei.

Recomandări Șapte povești reale cu copii infractori din România eşuată. De la acte de tortură şi atacuri armate la punerea în scenă a filmului „Singur acasă 3”

Alex Velea: „M-am căsătorit și am dat-o în bară”

Invitat la podcastul lui Teo Trandafir, artistul a vorbit despre fosta sa căsnicie:

„Am mai fost o dată căsătorit și am dat fail (n.r. – eșuat). Consider că și eu am avut o mare parte din vină. Nu o să dau vina acum pe partener. Pe incompatibilitate, chiar dacă sună pueril. Acum am tot ce e mai important pentru mine. Familia pe care mi-am dorit-o și nu cred că puteam să o am la o vârstă atât de fragedă. M-am căsătorit și am dat-o în bară. Așa se întâmplă… Sună trist, dar mulți trec prin treaba asta. Trebuie să analizezi și cu capul. Bine, în iubire e complicat… (…) Atunci când iubirea e mare și comunicare, mie mi se pare că merg mână-n mână și rațiunea, dar și partea asta legată de sentimente. Dacă nu sunt… atunci o să te cerți și până la urmă te desparți. (…) Nu mi se pare că fiecare căsătorie e un compromis.”

Cu ce se ocupă Ana Maria Mircea, după divorțul de Alex Velea

După divorț, Ana Maria Mircea s-a concentrat pe cariera sa medicală, finalizând studiile la Universitatea de Medicină „Carol Davila”, cu specializarea în Psihiatrie. Ambițioasă și determinată, ea și-a deschis propriul cabinet medical și și-a construit o carieră de succes, alegând să rămână departe de lumina reflectoarelor.

Recomandări Care sunt mineralele rare din Ucraina la care tânjește atât de mult Trump, încât e gata să se alieze cu Putin ca să pună mâna pe ele

Între timp, Alex Velea și-a găsit fericirea alături de Antonia, cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un deceniu. Relația lor a devenit un adevărat model în lumea mondenă, iar cei doi își dedică timpul atât carierei muzicale, cât și familiei lor.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Imagini de la înmormântarea lui Andrei Perneș. Cine a venit să-l conducă pe ultimul drum VIDEO

Urmărește-ne pe Google News