L-a dat afară din casă și regretă anii pe care i-a petrecut alături de el. Brigitte Pastramă a luat decizia de a pune punct căsniciei cu Florin, după ce acesta a fost agresiv cu ea în repetate rânduri. Fosta soție a lui Ilie Năstase a explicat care sunt motivele pentru care a decis să divorțeze.

„Sunt persoane care m-au deranjat enorm prin mocirla în care m-au târât în ultimii trei ani. Eu nu mai am bărbat, eu sunt singură. De când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost târâtă în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut. (…) Am fost de prea multe ori pusă la un loc cu persoane care nu au avut ce să caute lângă mine, în preajma mea. (…) Am decis să merg mai departe singură”, a declarat Brigitte Pastramă, pentru Antena Stars.

„Florin nu mai are ce să caute în casa mea”

Vedeta a venit la VIVA! Party însoțită de fiica ei, Sarah. Brigitte nu își mai dorește să audă de Florin Pastramă și a făcut dezvăluiri neașteptate despre cei trei ani pe care i-a petrecut împreună cu acesta. Extrem de dezamăgită de bărbatul cu care a ales să se căsătorească, ea mărturisește că episoadele de violență au fost cât se poate de adevărate.

„De exemplu, ieri mi s-a stricat frigiderul și au venit doi oameni să-l repare. M-au întrebat «Nu vă supărați, era făcătură episodul ăla în care vă târa prin parcare și vă bătea?». Și multă lume mă întreabă. Ce mi-a făcut fostul meu soț Ilie a făcut-o în ascuns… că m-a înșelat, dar să faci așa ceva ziua în amiaza mare, de atâtea ori și fără niciun regret. E cel mai urât lucru. Nu-i genul care să înșele, dar s-au întâmplat alte lucruri, care m-au făcut să opresc tot. (…) Florin nu mai are ce să caute în casa mea, în viața mea, niciunde. Florin nu mai există!”, a mai spus vedeta.

Brigitte și Florin Pastramă locuiau în casa pe care fosta soție a lui Ilie Năstase o cumpărase în urmă cu câțiva ani. După despărțire, Florin s-a întors acasă la mama lui.

