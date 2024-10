Elena Udrea și Adrian Alexandrov formează un cuplu solid de opt ani și sunt părinții unei fetițe de 6 ani, Eva Maria. De când politiciana a fost condamnată la închisoare, el o crește singură pe fiica lor, care în primii trei ani a avut alături o bonă, însă aceasta s-a mutat.

Pentru încă un an de zile altă bonă a avut grijă de Eva, iar apoi Adrian Alexandrov a decis să nu mai angajeze pe mine și el se ocupă exclusiv de fiica sa și a Elenei Udrea. Invitat în podcastul lui Bursucu, omul de afaceri a dezvăluit: „Ea în primii trei ani de viață a avut o bonă, pe urmă s-a mutat și a plecat, apoi a mai venit o altă bonă care a mai stat un an, a plecat și ea în Anglia, s-a mutat.

Adrian Alexandrov: „Mi-am dat seama că timpul meu petrecut cu ea începea să fie limitat”

Eu m-am văzut în situația în care, sigur, caut, aduc o altă bonă și mergem înainte în ritmul ăsta, dar mi-am dat seama de un lucru. Timpul meu petrecut cu ea acasă începea să nu mai existe. O duceam dimineața la grădiniță, la 5 o luam, știam că e bona acasă, ajungeam acasă și pe baza problemelor, a stresului, problemele mele de zi cu zi nu erau doar cu Elena și cu ce se întâmpla, am mai avut probleme și cu business-ul pe care îl avem la Cluj.

Mi-am dat seama că atunci când ajungeam acasă cu fetița o trimiteam la bonă. (…) Mi-am dat seama că timpul meu petrecut cu ea începea să fie limitat și tot mai puțin, așa că m-am gândit că cel mai bine ar fi să mă forțez oarecum pe mine să rămân după grădiniță să îmi petrec tot timpul, să facem activități, și nu am mai chemat bonă.”, a spus Adrian Alexandrov pe YouTube.

„Eu prima dată am văzut-o pe Elena în 2015. Era o conferință”

În același podcast s-a aflat și cum a început povestea de dragoste dintre Elena Udrea și Adrian Alexandrov. Adrian Alexandrov, partenerul fostului ministru, a povestit că, deși a întâlnit-o pe Elena Udrea în 2015, la început nu a avut curajul să o abordeze. După câteva luni, destinul i-a adus din nou împreună la o sală de fitness, unde Udrea era o prezență constantă. Însă nici atunci nu au avut ocazia să interacționeze direct.

„Eu prima dată am văzut-o pe Elena în 2015. Era o conferință, ceva teme legate de politică. Acolo am văzut-o live prima dată, în rest, așa cum o vedeam cu toții la televizor (…) Nu am interacționat, că era sala plină. Ea vorbise acolo, eu atunci o văzusem pentru prima dată live. Pe urmă, în 2016, aici începe să fie un pic povestea amuzantă… (…) Mergeam în a doua parte a zilei la sală și auzisem că ea venea dimineața la sală. Acolo veneau foarte multe persoane publice (…) Nu ne întâlnisem cât am fost eu acolo o perioadă, dar într-o seară, intră Elena Udrea în sală”, a declarat Adrian Alexandrov, în podcastul lui Bursucu.

Abia în 2016, într-un restaurant, Adrian Alexandrov a găsit momentul oportun să o abordeze. În cadrul acelei întâlniri, Elena Udrea i-a dat de înțeles că îl observase la sală. În acel moment, Adrian i-a lăsat o carte de vizită, iar câteva zile mai târziu, Elena a făcut primul pas și i-a trimis un mesaj. De atunci, relația lor a înflorit, iar cei doi au construit o familie frumoasă împreună.

