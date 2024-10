Elena Udrea și Adrian Alexandrov formează un cuplu solid de opt ani și sunt părinții unei fetițe de șase ani, Eva. În anul 2015 s-au văzut pentru prima dată la o conferință, dar abia un an mai târziu au avut prima conversație.

Adrian Alexandrov, partenerul fostului ministru, a povestit că, deși a întâlnit-o pe Elena Udrea în 2015, la început nu a avut curajul să o abordeze. După câteva luni, destinul i-a adus din nou împreună la o sală de fitness, unde Udrea era o prezență constantă. Însă nici atunci nu au avut ocazia să interacționeze direct.

„Eu prima dată am văzut-o pe Elena în 2015. Era o conferință, ceva teme legate de politică. Acolo am văzut-o live prima dată, în rest, așa cum o vedeam cu toții la televizor (…) Nu am interacționat, că era sala plină. Ea vorbise acolo, eu atunci o văzusem pentru prima dată live. Pe urmă, în 2016, aici începe să fie un pic povestea amuzantă… (…) Mergeam în a doua parte a zilei la sală și auzisem că ea venea dimineața la sală. Acolo veneau foarte multe persoane publice (…) Nu ne întâlnisem cât am fost eu acolo o perioadă, dar într-o seară, intră Elena Udrea în sală”, a declarat Adrian Alexandrov, în podcastul lui Bursucu.

Abia în 2016, într-un restaurant, Adrian Alexandrov a găsit momentul oportun să o abordeze. În cadrul acelei întâlniri, Elena Udrea i-a dat de înțeles că îl observase la sală. În acel moment, Adrian i-a lăsat o carte de vizită, iar câteva zile mai târziu, Elena a făcut primul pas și i-a trimis un mesaj. De atunci, relația lor a înflorit, iar cei doi au construit o familie frumoasă împreună.

„Vorbeam amândoi la persoana a doua și a spus o chestie cu care mi-a atras atenția: «Nu te-am mai văzut la sală» și am spus că nu mai vin, pentru că nu am permis o perioadă (…) Nu aveam nicio carte de vizită la mine, m-am scuzat, dar aveam biroul foarte aproape (…) La câteva zile după, am început să vorbim. Mi-a dat ea un mesaj”, a mai spus Adrian Alexandrov.

„Dacă am căzut în ispită în toată perioada asta?”

În cadrul interviului, Bursucu a abordat un subiect sensibil și l-a întrebat pe Adrian Alexandrov dacă a căzut vreodată în ispită în perioada în care Elena Udrea a fost încarcerată. Adrian a cerut moderatorului să definească ce înseamnă „a cădea în ispită”, părând să sugereze că termenul este deschis interpretării. „Dacă am căzut în ispită în toată perioada asta? Dacă poți defini ce înseamnă ai căzut în ispită…”, a spus Adrian Alexandrov în cadrul podcastului.

Ezitarea soțului Elenei Udrea poate alimenta suspiciunile venite din partea fanilor că au existat momente de slăbiciune în absența partenerei, potrivit romaniatv.net.

