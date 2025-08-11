Maria Avram, concurentă în sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, a ales să își deschidă sufletul în fața fanilor și să vorbească, pentru prima dată, despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Cunoscută pentru personalitatea sa puternică și pentru relația cu soțul său, Marius Avram, Maria a atras atenția publicului și a devenit una dintre cele mai urmărite concurente ale show-ului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu urmăritorii, Maria a mărturisit că are o afecțiune congenitală care îi afectează vederea. „Nu am lentile de vedere, nu văd cu ochiul stâng absolut deloc, dar port ochelari. Nu văd cu ochiul stâng, așa m-am născut, sunt născută prematur și cumva am avut această problemă încă de mică”, a mai mărturisit Maria.

Maria Avram de la Insula iubirii 2025 a suferit un preinfarct

Pe lângă această dezvăluire, Maria a vorbit și despre un moment dificil din viața sa. Într-un live pe TikTok, concurenta a povestit că, în urmă cu ceva timp, a trecut printr-un episod medical grav — un preinfarct. Incidentul s-a produs în timp ce se afla la serviciu.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

„Este un episod pe care mi-l amintesc cu greu, eram chiar la muncă. Îmi aduc aminte că vorbeam la telefon chiar cu Marius și i-am spus că nu mă simt prea bine, ceva se întâmpla cu mine, mă simțeam foarte moleșită și fără putere. Am fumat țigară, în momentul în care m-am întors de la locul de fumat în interior, am simțit o amețeală pur și simplu brusc, aveam o transpirație foarte mare.

Fratele lui m-a găsit, cu iubita lui, pentru că lucram în același loc și cred că în decurs de maxim trei minute eram rece, dar aveam o transpirație, mi s-au învinețit buzele, mâinile. Eu spun ce știu de la ei, eu nu îmi amintesc nimic, știu doar că eu m-am trezit în spital”, a povestit Maria.

Maria și Marius Avram formează singurul cuplu căsătorit din acest sezon de la Insula Iubirii, iar relația lor a mai fost pusă la încercare în trecut, după un episod de infidelitate din partea lui Marius. Cu toate provocările, cei doi continuă să atragă atenția publicului, iar fanii le urmăresc cu interes parcursul în cadrul celui mai dur test al tentației.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE