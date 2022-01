Cântăreața a urmărit toate cele patru sezoane ale emisiunii „Asia Express”, de la Antena 1. S-a distrat copios în fața televizorului atunci când Chef Sorin Bontea, Răzvan Fodor, Speak și Ștefania au fost concurenți. La un moment dat, Delia chiar a afirmat că își dorește să concureze și ea, să trăiască această experiență.

Acum, artista s-a răzgândit. Delia a fost invitată recent în podcastul „La Mijloc” difuzat pe canalul de YouTube al lui Codin Maticiuc, unde a vorbit și despre show-ul „Asia Express”.

„Am văzut niște oribilități ultima dată de nu-mi venea să mă mai uit! Se frecau mamă-fiică, soț, frate cu soră, cu buretele pe spate, dezbrăcați până la brâu! Era ceva ciudat rău… un greench absolut, de nu există! Aș intra în pământ de rușine cu cadrele alea!”, a declarat Delia pe YouTube.

Deși acum ceva vreme s-a gândit să facă parte din show, acum nu mai ia în calcul această idee, spune că ea nu s-ar dezbrăca sub nicio formă în fața camerelor de filmat.

„Eu nu vrea să mă dezbrac! Nu-mi place să mă despoi pe acolo! Și, oricum, nu aș merge decât cu Răzvan, cu nimeni altcineva și el nu vrea! Cu gândacii nu am o problemă că eu mănânc gândaci, viermișori. În schimb, mi-ar fi foarte frică în Asia de câini”, a mai spus cântăreața.

„Am o frică mare de câini, după ce m-au mușcat doi! Unul lup, atunci când eram mică, am fost la o prietenă și m-a mușcat de mână direct! Apoi un câine în Berceni. Am vrut să fac pe viteaza, că trec pe lângă el fără frică, și m-a luat de gleznă! Am făcut injecții în burtă atunci”, a mai povestit cântăreața.

