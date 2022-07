De la ce a pornit conflictul dintre Alex Velea, Mario Fresh și Lino Golden. „Nesimțire și vedetisme gratuite”

„De la nesimțire și vedetisme gratuite din partea lor. Pentru mine e un subiect închis. Cineva e acolo Sus și le vede pe toate”

Întrebat ce nu poate tolera la oamenii de lângă el, interpretul a fost sincer. „Falsitatea, ipocrizia și minciuna”, a spus artistul.

Alex Velea a dezvăluit și care sunt planurile sale pe plan muzical. „Am multă muzică în cap pe care încă nu am apucat s-o materializez, deși am muncit exagerat de mult în 2021 (cred că mi-am depășit recordul numărului de ore petrecute în studio… asta și ca urmare a pandemiei).

Și stilul care m-a consacrat, și trapanelele, acest stil pe care eu l-am inventat alături de colegii mei de studio de la Golden Boy Society.

Acest stil foarte controversat pe care mulți l-au blamat și apoi l-au îmbrățișat ca pe un fiu bun. Multă ipocrizie în industria muzicală de la noi”, a dezvăluit Alex Velea pentru revista VIVA!

GSP.RO Un italian mutat în România, șocat de ce a trăit la Vatra Dornei. Ce a văzut: „Singurele clipe frumoase au fost când stăteam în cameră”

Playtech.ro BREAKING: De ce a murit Ivana Trump, fosta soție a lui Donald Trump. Primele informații despre cauza decesului

Observatornews.ro O noapte la un hotel din centrul Timişoarei s-a transformat în coşmar pentru o femeie: "Am simţit că mişcă ceva. Am aprins lumina, erau pe cearşaf"

HOROSCOP Horoscop 15 iulie 2022. Gemenii trebuie să-și mențină scopurile, dar și să fie capabili să se adapteze la ceea ce apare

Știrileprotv.ro „Monstrul” uriaș scos din ocean de câțiva pescari. Conform mitologiei, ar putea urma un dezastru în zonă. VIDEO

Orangesport.ro Fiica lui Ilie Năstase şi-a învinovăţit tatăl pentru ocupaţia controversată pe care o are: "A zis să fac orice pentru bani, în cuvinte urâte. El m-a determinat să fac"

PUBLICITATE Beneficiile pentru sănătate ale consumului de ton

PUBLICITATE Ce aflăm din 'profilul de țară 2021' despre stilul de viață al românilor