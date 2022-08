Alina Sorescu a dezvăluit că în curând va lansa o piesă intitulată „Tot ce-a fost, a fost”, care pare să fie inspirată chiar din propria experiență de viață

„Lansez în curând un cântec nou, singură de data asta, pentru că îmi era dor să cânt și abia aștept să lansez piesa și să aflu părerea publicului, feedbackul din partea celor care o vor asculta.

O să spun toate informațiile pe Facebook și pe Instagram. Iată că „Picii lu Soreasca” a devenit un brand, un proiect care a câștigat mult teren și am ajuns să fiu cea mai cunoscută în zona aceasta a copiilor, alături de trupa mea.

Așa că am încercat să turez motoarele pe această direcție și uite că ne-a ieșit și sunt foarte mândră de asta, faptul că reușim să scoatem în fiecare an câte 2 melodii noi, fiecare cu videoclip, facem și show-uri de anvergură, e o mare satisfacție pentru mine.

Evident că între timp am și născut două fetițe, au fost perioade în care, ca orice femeie, am fost puțin ocupată și cu lucrurile de această natură, așa că acum am simțit că e momentul să cânt din nou și singură.

Eu am mai făcut piese, chiar și când cântam cu picii, dar acum e un comeback redutabil.”, a declarat Alina Sorescu, pentru impact.ro.

