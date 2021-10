Mugur Mihăescu și-a cunoscut soția în liceu, iar câțiva ani mai târziu au decis să facă pasul cel mare și să se căsătorească. Sunt împreună și acum, după 25 de ani de relație. De-a lungul timpului, mai ales în perioada succesului cu „Vacanța Mare”, Mugur Mihăescu a fost acuzat că a avut diverse aventuri în afara căsniciei, scrie click.ro.

În acest context, Denise Rifai, în emisiunea ei de la Kanal D, l-a întrebat direct: „Ați fost vreodată separat de soție?”, iar el a răspuns:

„Sunt un soț acceptabil. Soția mea mi-a dat atâta libertate, nici celibatarii nu au avut atâta libertate ca mine. Nu am fost niciodată separat de soția mea. Eu cu nevastă-mea nu am stat niciodată despărțiți. E adevărat că s-a întâmplat să nu ne vedem un timp, pentru că stăteam foarte mult în turneu plecat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

O perioadă ea a stat la Craiova. Dar, niciodată, nu s-a pus problema gen: gata, eu mă mut la mama! În viață însă, omul e supus greșelii. Eu am carieră de artist, nu sunt vreun sfânt. E normal ca mintea lumii să facă scenarii, dar viața mea personală e privată. Până acum mi-a ieșit”, a mărturisit Mugur Mihăescu, la Kanal D.

În aceeași emisiune, Mugur Mihăescu a dezvăluit că a câștigat milioane de euro la „Vacanța Mare”, dar și că a cheltuit la fel de mult. Și-a îndeplinit toate visurile pe care le avea la vremea respectivă, pe la aproape 40 de ani. „Destule, multe, nu mai știu. Dacă nu ne-am făcut un scop din bani, au venit. Cum îi număram, îi și cheltuiam. Pentru ce faci bani, ca să îi iei cu tine în mormânt? Ce faci?

Îți construiești o casă să-ți placă, ne-am făcut visele alea cum erau pe la 35 de ani, cu mașini, cum vezi pe fiecare că are. Urmați-vă, frate, visul. Trăiți-vă viața, că rămâneți cu amintirile. Banii? Pune-i în circulație, să se ducă. Clar că la un moment dat trebuie să te gândești la zile negre, să mai pui ceva deoparte, dar am câștigat cât am dăruit, pentru că reclamele vândute pe perioada «Vacanța Mare» au generat zeci de milioane de euro”.

Citeşte şi:

6 scenarii pentru ce s-ar putea întâmpla după moțiunea de cenzură. „Dacă PSD va rămâne în opoziție, în 2024 va câștiga până și alegerile de scară de bloc”

Încă un studiu care arată că „nu e doar o gripă”: 37% din bolnavii COVID încă au simptome, la șase luni de la infectare

Suma uriașă pe care Mark Zuckerberg a pierdut-o, după ce Facebook, Instagram şi WhatsApp n-au mers timp de 6 ore

PARTENERI - GSP.RO Cine sunt Claire și Emilie Alexandresco. Se aflau în avionul prăbușit cu milionarul Dan Petrescu

Playtech.ro Ce scrie în dosarul de Securitate al lui Mugur Mihăescu. A mărturisit cu gura lui

Observatornews.ro Elena face videochat din apartamentul în care locuiește cu soțul și cei doi copii. Cel mai mare bacșiș primit de tânără: "Am plâns"

HOROSCOP Horoscop 5 octombrie 2021. Balanțele sunt în elementul lor, dar nu e doar un lucru bun, pentru că vine și cu capcane

Știrileprotv.ro Anunțul lui Zuckerberg, după ce Facebook, Instagram şi WhatsApp au reînceput să funcţioneze. Ce se întâmplă cu rețelele sociale

Telekomsport ŞOC! Vedeta, pe site-urile de adulţi în ipostaze intime. Nu va mai apărea la TV, a fost dată afară deja de şefi

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!