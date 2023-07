Bărbatul a dezvăluit că nu a mai vorbit de mult timp cu copiii lui și nici nu și-a mai văzut nepoțelele de multă vreme. Mai mult, Ion Burcea a dezvăluit că George nu i-a povestit nimic despre succesul pe care îl are în carieră, iar tatăl lui a aflat din presă că acesta a fost plecat în America.

„Îmi trăiesc bătrânețile singur, doar cu soția mea. Nu mi-am mai văzut nepoțelele de ceva vreme, de ani buni, dar nici cu copiii nu am mai vorbit demult. De Paști și de Crăciun, cum se spune, dar nu reproșez nimănui, nimic. Nici mie nu am ce să-mi reproșez. Știu că George e mare vedetă în America, dar pe-astea le-am aflat din presă, de la ce s-a scris pe ici, pe colo!”, a declarat Ion Burcea, tatăl lui George Burcea pentru Cancan.ro.

„Chestiunea asta nu pică bine nimănui, dar nu vreau să mă cert și mai tare cu ai mei. Așa că nu vreau să creadă cineva că reproșez cuiva, ceva anume. Nici pomeneală!”, a mai spus Ion Burcea

Tatăl lui George Burcea trece printr-o perioadă grea, având probleme de sănătate. „Am 15 sau 16 diagnostice medicale care indică că am ceva probleme de sănătate. Nu am să vi le spun pe toate, fiindcă nu are niciun rost. Mă confrunt și cu cardiopatie ischemică și cu hipertensiune arterială, dar ceea ce-mi dă cel mai tare de furcă este amenințarea de a-mi pierde unul sau poate chiar ambele picioare”, a mai spus tatăl lui George Burcea.

Viviana și George s-au despărțit după 3 ani de relație

Viviana Sposub și George Burcea s-au despărțit după 3 ani de relație. Fosta prezentatoare de la „Vorbește lumea” a confirmat zvonurile apărute în ultimele zile. Cei doi nu au mai fost văzuți împreună, iar acesta a plecat în vacanță doar cu cele două fetițe pe care le are cu Andreea Bălan, fosta soție.

„Viața nu se întâmplă așa cum ne așteptăm noi. Ne surprinde în fiecare clipă și ne oferă experiențe menite să ne dezvolte. Eu și George nu mai formăm un cuplu. Suntem recunoscători pentru tot ce am trăit împreună. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe parcursul celor 3 ani. E o perioadă în care ne dorim discreție și intimitate”, a scris Viviana Sposub pe Instagram.

