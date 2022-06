Denis Roabeș, 33 de ani, noul jurat de la „Vocea României”, a cunoscut succesul cu trupa „The Motans”, însă nu are aere de vedetă, cu toate că melodiile sale impresionează în topuri. Invitat în cadrul podcastului lui Damian Drăghici, cântărețul din Republica Moldova a dezvăluit câteva detalii despre personalitatea sa.

El însuși, nu un personaj

Primii ani ai copilăriei i-au modelat existența și felul său de a fi. „Eu încerc să fiu eu, să nu «înfloresc». Când creezi un personaj, te pierzi în el, apar apoi niște chestii dure. Eu cel de astăzi nu sunt cel de ieri. Ca și copil, mă străduiam să fiu cuminte, să nu o dezamăgesc pe mama, adică măcar să nu se prindă de ceea ce fac. Am luat chelfăneală când a aflat că lipseam de la lecții. Apoi, n-am mai chiulit! Deși nu mi-a plăcut școala prea mult”, i-a povestit Denis unui alt artist, Damian Drăghici.

Cum a început succesul

Următoarea afirmație vine să sintetizeze charisma muzicianului: „Nu mă consider un cântăreț extraordinar. Piesele le fac ca să le pot cânta eu, mă concentrez pe mesaj și transmiterea emoțiilor, în așa fel încât să i se ridice părul de pe piele. Dintr-o întâmplare am început să scriu piese. Nu pot să zic că eram eminent la școală, la literatură. Ulterior, experiența de viață m-a ajutat. Și e bine să cunoști mulți oameni și să te înconjori de oameni mai inteligenți ca tine! E ca la șah, ca să crești, trebuie să joci cu oponenți mai buni decât tine”.

La 23-24 de ani, am luat chitara în mână, am zis că poate iese ceva. Azi, am făcut un vers care mi-a plăcut, mâine, altul, apoi am făcut o piesă și tot așa. Am început să scriu versurile pieselor când alții deja își întemeiează o familie. Denis Roabeș, The Motans:

„Aveam două ferme, dar am riscat totul pentru muzică”

Cariera de acum a trupei, a lui personală, nu l-a făcut pe Denis să uite de unde a plecat: „Aveam două ferme, am riscat totul pentru muzică. Aveam strânși niște bani pe care i-am spart în 3-4 luni. Când am lansat piesa «Versus», de mi-a dat un boost să ajung în România, am făcut-o pe datorie! «Nu am bani să-ți dau, înregistrăm, iar dacă nu voi scoate bani din ea, merg și muncesc peste hotare», i-am spus producătorului. Mi-a răspuns: «Ai ochi de om bun, așa că te cred!».

Nu am crezut niciodată că voi ajunge la nivelul de acum. Când îți bate norocul la ușă, ai și-o teamă, să-l lași, să nu-l lași înăuntru. Mă tem doar de mine, atât. Lucrez și cu asta. Nu mi-e frică de moarte, nu mi-e frică de sărăcie, am fost acolo. Nu mi-e teamă că nu o să mai am succes. Dacă mi se ia totul? Aș încerca să obțin la loc ceea ce îmi doresc”.

„Prima și unica fată”

Până la vârsta de 35 de ani, s-a destăinuit el, i-a promis mamei că se lasă de fumat. Până atunci, Denis Roabeș are o relație stabilă, iar felul în care vorbește despre iubita sa nu lasă loc de dubii.

„Prima și unica fată pe care am dus-o acasă la părinți este logodnica mea, Bianca. Ne-am cunoscut inițial pe internet, ea fiind prietenă bună cu Mircea Bravo, a postat o poză cu mine pentru el, mi-a scris, apoi ne-am văzut la un concert al meu. Suntem împreună de 5 ani, am avut și momente grele. Nici eu nu sunt sfânt, dar ea este mai aprigă. Mă strădui să nu-i dau multe momente de gelozie, realizez că îi este greu, mă strădui să mă pun în pielea ei”.

