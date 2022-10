Denisa Filcea, soția lui Flick, experiență neplăcută în avion. „Mi s-a făcut rău. Ceva absolut oribil”

„Tocmai am ajuns la hotel, a fost un zbor oribil, mi s-a făcut rău, pentru că cei de la companie consideră că este perfect ok ca timp de 3 ore să nu primim absolut nimic de mâncare. Am primit un pahar cu apă și, mă rog, oricum comportamentul lor vizează ridicolul.

Era o doamnă care avea un flacon de 2 litri în mână și în cealaltă mână pahare și întreba ca la piață dacă vrea cineva apă. Ceva absolut oribil. Sincer, dacă nu suntem capabili să facem un lucru, de ce nu lăsăm pe alții?

Totuși transportați oameni, mi se pare un comportament inuman. Și ce e mai penibil este că zboară și străini și e penibil că ei au ca scuză pentru faptul că nu-ți dau măcar o alună pandemia. Și, culmea, înainte de pandemie îți dădeau o apă la 0,5 l și acum îți dau un pahar”, a declarat soția lui Flick.

Denisa Filcea a mai povestit că avionul a avut întârziere. „Ideea e că pe lângă zborul de aproximativ 3 ore, am plecat cu întârziere de 30 de minute și am mai stat vreo 20, pentru că nu i-au lăsat să deschidă ușile, adică nu știu de ce trebuie să ne facem de râs mereu și peste tot cu serviciile.

Fac această postare și dau și tag, pentru că așa ne-a spus în avion, când ne-am dat jos. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie ilegal să faci așa ceva”, a mai adăugat ea, potrivit Wowbiz.

