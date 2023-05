„De când sunt eu, mie mi-a plăcut să lucrez. Pentru mine e o bucurie să urc din nou pe podium, să prezint pentru Liza Panait. N-am avut niciodată emoții la prezentările de modă. Emoții mari aveam doar la filmări, unde jucam cu actori cunoscuți. Voiam să arăt că pot, pentru că nu aveam școală, nu aveam nimic. Nici măcar un curs nu făcusem. Nici eu nu m-am așteptat să mă descurc așa”, a spus Nicoleta pentru Cancan.

În cadrul interviului, Luciu a dezvăluit detalii din trecutul ei. Vedeta a fost nevoită să lucreze încă de când era elevă și a câștigat primii săi bani la vârsta de 16 ani.

„Când am debutat eu, aveam foarte multe joburi în același timp, pe lângă faptul că eram elevă, și făceam și cursuri de Crucea Roșie. Aveam prezentări, mergeam și la cursuri de modă. Nu am spus NU niciodată. Stăteam în toate supermarketurile mari, cu parfumuri și altele. Primii bani i-am facut la 16 ani, ca hostess, promovând anumite produse în magazine și ca aplaudac. Stăteam în public la emisiunile lui Florin Călinescu și Mihai Călin, la fel și la Tele 7 ABC. Și tot la 16 ani am avut prima prezentare de modă.

Totodată, în paralel, făceam tratamente bolnavilor ca asistentă, la Universitar, am fost doi ani la chirurgie. Pe secție, mă ocupam cu bolnavii, să merg cu ei la explorări funcționale, să le duc analizele în diferite locuri, mă duceam la vizită, cu studenții de la Medicină.

Învățam pentru școală doar prin autobuze și tramvaie și înainte să intru în emisiuni sau după ce terminam tratamentul bolnavilor. Am urcat treaptă cu treaptă, nu a fost așa ușor”, a povestit vedeta.

„Nu voiam acest trofeu, am cerut atunci să dau coroana altcuiva, că nu vreau să plec nicăieri. Eu îmi doream doar un premiu de consolare, pentru costume de baie, care era o vacanță în Turcia de zece zile. Așa că am ajuns la Miss World, la Londra, unde am stat trei săptămâni. Aveam 19 ani. Ca experiență merită să mergi, a fost ceva fantastic. Până atunci mai fusesem și la alte concursuri, dar niciodată nu am câștigat, intram doar printre finaliste”, a mai adăugat Nicoleta.

Regretă că nu s-a făcut medic

Nicoleta Luciu a dezvăluit că și-a dorit să devină medic, mai ales că a terminat o școală în domeniu. Din păcate, spune ea, fizic nu a putut face asta.

„Regret că nu m-am făcut medic. Am terminat școala de asistentă, voiam să dau la medicină. Dar s-a întâmplat să câștig Miss România și trebuia să renunț la tot. Fizic, nu am mai putut face asta. Pediatru mi-aș fi dorit să fiu. Neonatologie aș fi făcut. Viața mi-a oferit toate aceste lucruri. Eu le-am încercat doar”, a mai adăugat Nicoleta Luciu.

