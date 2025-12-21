Scena cu duba, privită cu alți ochi

Un critic TV cunoscut pe TikTok, sub numele @lifeofdevint, care are peste 1,1 milioane de urmăritori, a analizat atent faimoasa scenă cu duba din Home Alone în care Kevin McCallister este la un pas de a fi lovit de Harry și Marv.

Într-un clip devenit viral, acesta a spus exact: „A observat cineva în filmul Singur Acasă că faimoasa scenă cu duba de aici a fost de fapt filmată invers? În scena în care Kevin trece pe lângă alee, Harry și Marv conduc, se opresc exact la timp pentru a evita să-l lovească pe Kevin.”

Cum a fost realizat trucul din film

Criticul explică faptul că întreaga secvență a fost realizată folosind o tehnică simplă, dar extrem de eficientă.

Potrivit acestuia: „acest efect a fost obținut prin faptul că Macaulay Culkin, care îl interpreta pe Kevin, mergea cu spatele în timp ce dubița mergea în marșarier.”

Mai mult, există un indiciu clar pentru cei atenți la detalii: „ Dubița urca pe alee, iar un indiciu cheie că scena a fost filmată în sens invers este faptul că se poate vedea fumul din dreapta îndreptându-se spre dubiță, în loc să se îndepărteze de ea.”

În continuarea explicației, acesta subliniază încă o dovadă vizuală: „Iată o altă imagine a fumului care intră în dubă, ca indicație cheie, deoarece, evident, fumul ar ieși în afara dubei. Așa că spuneți-mi în comentarii dacă ați observat acest lucru, pentru că majoritatea oamenilor nu observă niciodată.”

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, mulți recunoscând că au văzut filmul de nenumărate ori fără să remarce acest detaliu.

„Am văzut filmul ăla de atâtea ori încât nu am observat niciodată.”, a scris cineva.

„Mi s-a părut întotdeauna ciudat felul în care a țipat la dubiță. Nu mi s-a părut natural.”, a scris altcineva.

O scenă a fost tăiată din „Singur Acasă”: prea scumpă pentru ecran

Criticul a dezvăluit și existența unei scene eliminate din filmul Singur Acasă, în care centrala din subsol urma să prindă viață și să-l urmărească pe Kevin. Ideea a fost abandonată din motive financiare.

„Dar asta ar fi costat peste 1 milion de dolari și au considerat că ar fi fost puțin înfricoșător pentru copii, pe lângă faptul că ar fi costat atât de mult încât nu merita, așa că au redus proiectul.”, a mai spus criticul.

Chiar și la peste 30 de ani de la lansare, „Singur acasă” continuă să fascineze prin micile sale secrete de producție. Detalii aparent banale demonstrează cât de multă ingeniozitate se ascunde în spatele unui film considerat, pe bună dreptate, un clasic atemporal al Crăciunului.

Pro TV a difuzat sâmbătă seara, 6 decembrie 2025, filmul „Singur Acasă – Home Alone” 1, care la fel ca în anii trecuți a avut succes. Concret, la nivelul întregii ţări, audienţa filmului Singur Acasă s-a apropiat de două milioane de români în fiecare minut.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE