Dezvăluiri din intimitatea cuplului Cristina Ciobănașu – Vlad Gherman. Care e secretul pasiunii în cuplu, după șapte ani de relație

Cristina și Vlad s-au întâlnit în primăvara lui 2012, iar de atunci, contabilizează anii de relație. Și nu sunt puțini deloc. În cuplul lor nu își face simțită plictiseala, monotonia, deși petrec foarte mult timp împreună atât acasă, cât și la job, respectiv la filmările serialelor TV în care sunt distribuiți.

Vlad ne-a mărturisit că amândoi sunt preocupați de fericirea partenerului, așa că pun la cale tot felul de escapade romantice.

„Ne facem surprize și le plănuim atât de bine, încât nimeni nu își dă seama de nimic”, ne-a spus actorul. Nu puține sunt situațiile când fiecare îi ”coace” celuilalt un plan detaliat și cei doi se trezesc în imposibilitatea de a ajunge în același timp în locuri diferite. În astfel de situații… ”Decidem un loc și asta e: anulăm în cealaltă parte!”, a precizat el.

Invitație la masă încheiată cu o escapadă la munte

Îndrăgostiții își fac surprize des

Una dintre cele mai tari surprize pe care Vlad i le-a făcut Cristinei de-a lungul timpului a fost în cel de-al doilea an de conviețuire. ”La un moment dat, am luat-o de la liceu cu mașina și i-am spus că mergem să mâncăm undeva în Băneasa. Vedea că intram pe DN și mă tot întreba unde mergem. Hai că până la urmă m-am răzgândit! Hai să mergem la munte să mâncăm! Am ajuns la munte, am mâncat, apoi… Hai să ne oprim undeva, văzuse ea o căbănuță drăguță, căsuța din copac, hai să ne oprim să vedem când au liber, poate venim peste un an, jumătate de an. Și când ajungem acolo, eee, surpriză, de fapt!”, ne-a relatat Vlad Gherman.

„A deschis portbagajul și acolo era bagajul meu făcut! Am fost un pic șocată! Era ceva la care nu mă așteptam. Pe bune? Chiar rămânem?”, a fost reacția Cristinei.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman sunt împreună de 7 ani

Iubitul ei a gândit totul până în cel mai mic detaliu, asigurându-se că nu lasă vreun indiciu la vedere care l-ar putea da de gol. „I-am făcut bagajul fără să știe, l-am pus în portbagaj, iar peste bagaj am așezat o păturică, în caz că deschide portbagajul, să nu se prindă, dar nu a fost cazul”, a încheiat Vlad.

