Dezvăluiri neașteptate făcute de Adda. Prin ce a trecut cântăreața: „Într-o seară am cedat. Pur și simplu am plâns din toată inima”

Cântăreața lansează melodia „Să nu-mi iei trandafiri” care e adresată soțului ei. Cătălin Rizea apare chiar și în videoclip. „De obicei, las câte un mesaj ascuns în fiecare piesă de-a mea. Mesaj pe care unii oameni reușesc să îl deslușească, iar pentru ceilalți rămâne un mister. Asta este semnătură mea. De dată asta nu pot să o fac. „Să nu-mi iei trandafiri” e pentru Cătălin, omul lângă care vreau să îmbătrânesc.

Chiar dacă povestea pe care am creat-o în versuri poate fi interpretată diferit și trecută prin filtre personale, în funcție de experiențele proprii, de fiecare persoană care ascultă piesă, fiecare cuvânt e pentru „iubire” al meu. Acum un an de zile, viață mea s-a schimbat, când m-am pricopsit cu o afecțiune medicală, care mă pune zilnic în pericol. Am încercat să fiu puternică și să gândesc pozitiv mereu, însă într-o seară am cedat. Pur și simplu am plâns din toată inima.”, a povestit Adda pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Îmi era frică să rămân singură. Îmi era frică să adorm să nu cumva să mă sufoc în somn”

„A fost o perioada de câteva săptămâni când rămâneam fără aer de la edemele ce îmi apăreau în gât. Stăteam cu injecția de adrenalină lângă mine. Încă o fac, dar, cumva, m-am obișnuit cu ideea că poate asta va fi viață mea de acum înainte. Îmi era frică să rămân singură. Îmi era frică să adorm să nu cumva să mă sufoc în somn. În acea seară în care am plâns, pe masă din sufragerie era o vaza cu trandafiri.

Cătălin obișnuiește să-mi ia flori mereu. Am început să scriu și să îmi descarc sufletul, cu frică în inima că, dacă vreodată el îmi va lua ultimul buchet, să nu fie cu trandafiri. I-am mărturisit că nu mi plac, nu o făcusem până atunci. Nu am vrut să-l supăr. Și l-am rugat să-mi ia flori sălbatice de câmp care renasc mereu, chiar dacă vântul e împotriva lor. Așa cum sunt și eu. O nebună visătoare, care își dorește să lase ceva în urmă, prin muzică, pentru veșnicie.”, a mai adăugat vedeta pe Instagram.

În luna februarie, Adda a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă. Dermografismul se caracterizează printr-o sensibilitate la atingeri. Artistei îi apar răni pe piele, la o simplă atingere. Este foarte important ca ea să poartă haine largi.

Citeşte şi:

Anamaria Prodan pleacă din România. Unde se mută definitiv alături de copii: „Vrem să trăim frumos, fără să dăm peste niște neaveniți care comentează”

Zarug, fostul concurent de la „Asia Express”, despre relația tumultuoasă cu fostul iubit chinez: „Era cu bătut la trei noaptea în ușă, cu pumni și picioare”

Mădălina Pamfile, în lacrimi la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Nicoleta Dragne, atac dur la colega ei: „Apăreai cu ceasuri de zeci de mii de euro”

PARTENERI - GSP.RO Povestea timișoreanului care s-a mutat în mijlocul Atlanticului, în 2004. Ce spune acum, după 17 ani, despre țara care i-a atras mereu pe români

Playtech.ro Secretul sicriului BIZAR în care zace Petrică Mîțu Stoian. Familia plătește BANI GREI pe oră pentru el

Observatornews.ro Oferta unui bordel din Viena: 30 de minute cu o domnișoară la alegere, pentru cei care se vaccinează pe loc

HOROSCOP Horoscop 10 noiembrie 2021. Vărsătorii se simt vizați în mod direct de anumite decizii cu care nu pot fi de acord

Știrileprotv.ro Ai certificat fals, dar chiar vrei să te vaccinezi? Iată ce se poate întâmpla

Telekomsport Surpriză uriaşă pentru Simona Halep când s-a urcat în tren, zilele trecute: ”Nu m-a recunoscut nimeni”