Ce este cimentul și cum este fabricat

Cimentul este, în esență, denumirea unei pulberi minerale obținută industrial, care este utilizată ca element de legătură atât în beton, cât și în mortar și în alte materiale de construcție. Cimentul este adesea denumit și ciment Portland, un termen introdus de un zidar în anii 1800, care a comparat culoarea materialului cu piatra extrasă din carierele de pe insula Portland, în largul coastei Angliei.

Cimentul standard este fabricat de obicei dintr-un amestec de argilă, scoici, oxizi, var sau silicați de calciu și calcar, acesta din urmă fiind ingredientul predominant. Toate acestea facilitează reacțiile chimice atunci când cimentul este combinat cu apă și agregate pentru a forma betonul. Materialele sunt zdrobite și combinate cu alte componente (inclusiv minereu de fier), apoi încălzite la o temperatură de aproximativ 1.480 de grade Celsius.

Materialul rezultat, denumit clincher, este măcinat până devine o pulbere fină și este ambalat pentru a fi utilizat în amestec cu diverse materiale de construcție pe bază de ciment, inclusiv mortar și beton. Cimentul Portland rămâne cel mai utilizat tip de ciment în construcții. Acest ciment de tip „hidraulic” se întărește și se solidifică atunci când este combinat cu apă, notează thespruce.com. Trebuie să știi că există și anumite tipuri de ciment care se întăresc în contact cu aerul, având o compoziție chimică ușor diferită.

Utilizările și avantajele cimentului

Așa cum am precizat anterior, cimentul este utilizat în mod tradițional ca parte componentă a betonului, în special în construcții. În secolul al XX-lea, cimentul a fost folosit și pentru izolarea și neutralizarea efectelor deșeurilor radioactive. De asemenea, acest material este esențial pentru realizarea mortarului și a șapelor autonivelante, care sunt utilizate în diverse procese de proiectare și de construcție. Nu se utilizează, de regulă, singur pentru construcții structurale. Fiind un ingredient de bază al betonului, cimentul preia multe dintre avantajele acestuia. Totuși, ca material de sine stătător, principalul său beneficiu îl reprezintă rezistența pe care o conferă amestecului.

Ce este betonul și la ce este folosit

Betonul este un material de construcție structural complex, mult mai rezistent decât mortarul, care se obține prin combinarea mai multor componente – ciment Portland, apă și agregate de diferite dimensiuni – conform unei rețete bine stabilite. În funcție de scopul utilizării în stațiile de producție pot fi realizate tipuri de beton cu diferite clase de rezistență.

Betonul este utilizat de obicei pentru structuri de rezistență precum fundații, centuri, stâlpi, plăci, terase și alte astfel de structuri din zidărie. Acest amestec uscat devine, în contact cu apa, un material semifluid, flexibil și modelabil, care se întărește ulterior, devenind foarte dur. În multe structuri din beton în care este folosit se adaugă armături metalice, precum plasă de sârmă sau bare de oțel (armături) pentru a crește rezistența și pentru a reduce riscul de fisurare.

Cum se obține betonul

Betonul este realizat dintr-un amestec de ciment Portland, nisip, pietriș sau alte agregate fine și grosiere, în proporții variabile. Compoziția poate fi ajustată în funcție de cerințele proiectului, prin modificarea cantităților și adăugarea unor materiale speciale. Apa activează cimentul și leagă componentele, formând un material solid. Amestecurile de beton gata preparate, care sunt disponibile în saci, conțin ciment, nisip și pietriș și necesită doar adăugarea apei. Sunt potrivite pentru proiecte mici, cum ar fi fixarea stâlpilor de gard sau realizarea unor platforme.

Pentru proiecte mai mari, se pot cumpăra separat saci de ciment și se amestecă cu nisip și pietriș sau se comandă beton gata preparat livrat cu autobetoniera („ready-mix”). Amestecurile variază de la cele standard, care conțin agregate mari, până la cele cu nisip fin pentru o textură mai uniformă. De asemenea, există și variante speciale de beton pentru reparații, turnare rapidă sau finisaje, cu aditivi care îmbunătățesc performanța în aplicații specifice.

Utilizările și beneficiile betonului

Betonul este folosit la scară globală în proiecte de construcții, de la poduri și drumuri până la fundații și sisteme de drenaj. Pentru proiectele de mai mică anvergură, precum cele casnice, betonul este utilizat pentru pavele, crearea de alei, platforme sau chiar fundații pentru diverse structuri. Fără beton, dezvoltarea infrastructurii moderne ar fi mult mai limitată.

Betonul are numeroase beneficii. În primul rând, este foarte rezistent, durabil și relativ ieftin, ceea ce îl face ideal pentru structuri mari care trebuie să suporte sarcini grele. Acest material poate rezista zeci de ani dacă este întreținut în mod corespunzător. Deși poate fi la început un amestec uscat, el devine o substanță semilichidă mai ușor de modelat datorită apei. Acest adaos înseamnă că este suficient de ușor de transportat și ușor de turnat în operă atunci când este într-o formă mai lichidă.

Ce este mortarul

Mortarul este un material de construcție mai puțin rezistent decât betonul, fiind frecvent utilizat pe șantier ca „adeziv” pentru elementele de zidărie. Datorită maleabilității sale și a faptului că poate fi pus ușor în operă manual îl face ideal pentru lucrări precum tencuieli sau zidărie din cărămidă. Este disponibil sub formă de pulbere uscată sau preparat din componente separate și este de mai multe tipuri (N, M, S), cel mai frecvent fiind mortarul de tip S. Există variante cu diferite grade de rezistență, adaptate diverselor tipuri de lucrări.

Mortarul se obține dintr-un amestec de ciment Portland, nisip fin, var și un aditiv pe bază de calcar, pentru a crește durabilitatea. Apa activează cimentul, determinând întărirea, la fel cum se întâmplă în cazul betonului. Totuși, mortarul nu este la fel de rezistent și nu este utilizat ca material structural de sine stătător. Rolul său principal este acela de a „lega” în operă cărămizile, blocurile de beton, piatra și alte materiale de zidărie.

Cum este comercializat mortarul

În majoritatea cazurilor, mortarul este comercializat sub formă de amestec uscat, gata de utilizare, care doar trebuie combinat cu apă. Acest material de construcție poate fi preparat pe șantier cu ajutorul unui malaxor sau manual. Așa cum spuneam, există diferite tipuri de mortar, fiecare dintre acestea fiind adaptat unor aplicații specifice. De exemplu, tipul de mortar S este cel mai utilizat pentru lucrări obișnuite. Chitul (grout) este o formă de mortar fără var, pe bază de ciment, nisip și aditivi, cu un conținut mai mare de apă, care este utilizat pentru umplerea rosturilor dintre cărămizi aparente, plăci ceramice sau piatră naturală, fără a avea rol de liant structural.

Acesta oferă aderență, elasticitate și rezistență la intemperii, prevenind infiltrațiile de apă și eflorescențele, conform easymix-concrete.co.uk. De asemenea, mortarul adeziv, cunoscut și ca adeziv de tip thin-set, este un tip de mortar pe bază de ciment, nisip fin și agenți de reținere a apei, fiind utilizat în special pentru fixarea plăcilor ceramice sau din piatră naturală sau a mozaicului pe diverse suprafețe (suporturi) precum plăcile de ciment.

Ce utilizări și avantaje are mortarul

Mortarul este utilizat în principal la zidărie, pentru a lega cărămizile și pentru a oferi un finisaj mai flexibil comparativ cu betonul. Acest lucru se face pentru ca materialul să aibă suficientă flexibilitate pentru ca zidăria și structurile să suporte mici mișcări în timp fără a se deteriora. Mortarul este utilizat și în lucrări unde este nevoie de fixarea temporară a unor elemente auxiliare din construcții, precum baghetele din PVC folosite pentru realizarea rosturilor de dilatație, cofrajele sau chiar armătura, până la momentul turnării continue și mecanizate a betonului. În ceea ce privește avantajele, mortarul este mai gros și mai ușor de controlat și de pus în operă, putând fi întins cu mistria, fără alte echipamente speciale. Datorită flexibilității sale, suportă ușoare deplasări ale structurii fără să necesite reparații majore.

Cum alegi între ciment, beton și mortar

Alegerea materialului potrivit în construcții depinde în mare măsură de tipul lucrării, dar și de rezistența necesară în timp. Fiecare dintre cele trei materiale – ciment, beton și mortar – are un rol bine definit și nu poate fi înlocuit cu ușurință de celelalte.

Cimentul este utilizat în special pentru lucrări de mică amploare, unde nu este necesară o rezistență structurală ridicată. Acesta este potrivit pentru repararea fisurilor, realizarea de pavele decorative sau pentru confecționarea jardinierelor, oferind un suport de bază în proiecte simple, se precizează pe thespruce.com.

Betonul, în schimb, este materialul de bază pentru construcțiile solide și durabile. Datorită compoziției sale, este ideal pentru lucrări solicitante, precum turnarea teraselor, realizarea plăcilor, construirea aleilor, a pardoselilor sau a blaturilor rezistente. Este alegerea principală atunci când este necesară o structură capabilă să suporte greutăți mari și utilizare intensă.

Mortarul are un rol diferit, fiind folosit ca liant în construcții. Acesta este esențial pentru îmbinarea cărămizilor, pietrei sau a blocurilor de zidărie în procesul de ridicare a pereților, asigurând stabilitatea și coeziunea elementelor. Astfel, fiecare material răspunde unor nevoi specifice, iar alegerea corectă asigură durabilitatea și calitatea oricărui proiect de construcție.

