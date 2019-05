Dezvăluirile dureroase ale Anamariei Prodan despre mama sa, Ionela Prodan. Cât îi mai dăduseră medicii de trăit după ce s-a aflat că interpreta de muzică populară avea cancer

„După ce am aflat că este vorba despre cancer, am început lupta. Și dacă medicii au dat verdicte dure, cum că mama va mai trăi doar două luni, ei bine, nu ne-am împăcat deloc cu ideea și am făcut tot posibilul pentru a învinge boala sau pentru a o menține într-un stadiu.

Toți îmi ziceau că este imposibil, că nu mai are zile, mă sunau întruna, dar… cât de cât am reușit. Un an și jumătate a mai avut zile părintele meu. Abia când am simțit că nu mai îmi ține mână strânsă, cu vlagă, am realizat că gata, nu mai e cu mine”, a declarat Anamaria Prodan pentru wowbiz.ro.



„Am luat împreună decizia de a nu spune public ce se întâmplă. Mama a dorit să rămână în amintirea oamenilor așa cum era ea în lumina reflectoarelor, nu că o persoană suferindă. Era mândria ei și mi s-a părut perfect normal felul sau de a gândi. Durerea am ținut-o atunci în familie„, a mai povestit impresara.

Interpreta de muzică populară Ionela Prodan a murit pe 16 aprilie 2018, răpusă de o boală cruntă. Anamaria a fost foarte apropiată de mama sa și a stat la căpătâiul acesteia până în ultima ei clipă de viață.

Citește și:

VIDEO/ Maia Morgenstern și-a dorit în ”Fructul oprit” ca să joace cu Carmen Tănase! ”Ne leagă o prietenie foarte veche”

Citește mai multe despre Anamaria Prodan, ionela prodan, boala, Cancer și dezvaluiri pe Libertatea.