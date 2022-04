În anul 2015, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au spus DA la Starea Civilă. Au devenit soție și soț, iar ani mai târziu, familia lor s-a mărit. Prima a venit pe lume Victoria, fiica lor cea mare, iar apoi Iris, mezina familiei. Cei doi sunt preocupați de creșterea și educarea copiilor lor, dar încearcă să își facă timp și pentru ei.

„Chiar astăzi ne-am găsit timp, am profitat pentru că este și bunica pe la noi. Am făcut o plimbare în jurul Bucureștiului. Bine, am avut și treabă, am combinat utilul cu plăcutul. Cam greu găsim timp, poate după ce se culcă ele sau când sunt la grădiniță. Avem și de făcut contracte, o mulțime de alte lucruri. Totuși, ușor cresc, iar cu cea mare deja ne înțelegem mai bine, face deja multe lucruri singură. O să crească și cea mică și o să ne reluăm tabieturile”, a povestit artistul.

Întrebat cum s-a schimbat viața lor după ce au devenit părinți, Tavi Clonda a mărturisit că lucrurile nu mai sunt la fel. Au mai multe responsabilități, nu mai au atât de mult timp liber, însă fac totul cu drag. „Vrând, nevrând, s-a schimbat. Totuși, nu ne-am culcat cu copiii, fiecare are camera ei. Când dormi cu micuții, ei nu o să își mai dorească să stea singuri un timp. Am încercat ca seara să fie numai a noastră, în cazul în care nu sunt probleme, nu plâng sau nu este nevoie să mergem la ele.

Este greu, dar i-am spus Gabrielei: Copiii sunt copii, soțul este soț. Același lucru este valabil și pentru mine. Nucleul unei familii se formează din soț și soție, iar copiii sunt fructele. Dacă noi doi suntem bine, atunci și copiii sunt bine. Am înțeles amândoi acest lucru și luptăm pentru asta, nu este ușor. Toată lumea este pe primul loc. Copiii au prioritate, dar, din când în când, trebuie să ne vedem și de noi, căci altfel se duce totul pe apa sâmbetei.”, a explicat el pentru Ego.

Chiar dacă sunt părinți cu normă întreagă, Gabriela Cristea și Tavi Clonda caută să mai aibă și momente în doi, clipe romantice. Profită atunci când bunica fetițelor e prin preajmă, atunci stau și ei singuri sau fug într-o vacanță. „De exemplu, îmi doresc să o scot la film pe Gabriela săptămâna viitoare. S-a făcut și vremea frumoasă acum. De asemenea, ne place foarte mult să stăm și acasă, pe terasă, după ce adorm copiii. Gabriela este obosită de la emisiune, dar mai stăm puțin.

Cadouri nu prea ne-am mai făcut, poate mici atenții. Noi ne bucurăm când terminăm o piscină, când ne luăm o mașină. Chiar și o jumătate de oră petrecută împreună este suficientă uneori. Ne mai uităm la filme doar noi doi și ne relaxăm. Bineînțeles, mai sunt și micile vacanțe. Acum o să mergem în Brașov, lăsăm copiii la bunica”, a mai povestit Tavi Clonda, care a și recunoscut că după atâția ani de mariaj se mai întâmplă să fie gelos.

„Este vorba de încredere și de respect. Mai sunt gelos, recunosc, pentru că acum stau foarte mult pe acasă, având puține concerte. Când se întoarce treaba și o să am concerte, o să fie ea și tot așa. Sunt gelos, dar într-o limită a bunului-simț. Este normală gelozia, dacă iubești pe cineva, nu poți să rămâi indiferent, dar nu trebuie să existe paranoia. Așa a fost de la început, am știut ce mă așteaptă”, a încheiat el.

