De Denisa Macovei,

Cu câteva zile înainte de a împlini 7 ani, Riana ne-a mărturisit că mama ei i-a dat deja cadoul aniversar și că este extrem de încântată. “Cadoul lui mami pentru mine este o melodie. Mi-a compus mami o melodie. Am făcut și videoclip cu ea, în Dubai, anul trecut”, ne-a povestit micuța.

Diana Bișinicu a pregătit melodia încă de anul trecut. “Mi-am dorit enorm să-i compun o melodie. L-am rugat pe Dumnezeu, venind de la un concert, să-mi dea inspirație să compun pentru fata mea cea mai sensibilă piesă. În cinci minute aveam deja în cap cuvintele pe linia melodică, ca și cum știam piesa de foarte multă vreme. Este un cântec în care se vor regăsi toate mamele de fete. Mai mult decât atât, mi-am dorit să cânte și Riana. Ea cântă la final. Chiar dacă piesa a fost compusă în iulie anul trecut, am știut clar că voi face astfel încât acesta să fie cadoul de 7 ani. Mai mult decât un cadou, este o moștenire”, ne-a povestit Diana Bișinicu.

O crește pe Riana după propriile reguli de parenting

Cântăreața este genul de părinte care încearcă să-și crească diferit copilul, după propriile reguli și sistem de valori. Pe lângă faptul că o implică pe micuță în treburile casnice și chiar o ia cu ea la magazinele de bijuterii pe care le deține, Diana vrea să o învețe că lucrurile materiale nu reprezintă esența vieții. “Eu folosesc un altfel de parenting, nici autoritar, nici permisiv. În educația ei întotdeauna am fost adepta fermității și nu mergem niciodată pe pedepse sau recompense. Mergem pe iubire, căldură, afecțiune, dar și fermitate atunci când este cazul. Nu-i cumpărăm ceva pentru că merită sau pentru nu merită, ci pentru că este copilul nostru, pentru că-l iubim și l-am făcut pentru a-i dărui totul în viață. Dacă mă ajută la magazin, o face pentru că avem nevoie de bani ca să cumpărăm lucruri în casă, hăinuțe etc. Adică lucrurile esențiale în viața noastră, pentru care trebuie să muncim cu toții, fiecare la nivelul pe care îl are”, a povestit Bișinicu. Pentru că nu vrea să o obișnuiască doar cu daruri scumpe, artista o lasă pe fiica ei să strângă singură bani dacă vrea să-și cumpere o jucărie mai costisitoare. “Și-a strâns bani și și-a cumpărat din America o păpușă de 100 de dolari, păpușa Audrey din filmul “Descendenții”, dar a zis că o va desface de ziua ei, pe 27 februarie. Și-a făcut singură cadou”.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Dumitru Angelescu