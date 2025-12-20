Două curse Ryanair, una de la Bruxelles și alta de la Dublin, au fost redirecționate către Aeroportul Otopeni din București. Un zbor WizzAir de la Larnaca a fost deviat către Cluj-Napoca după mai multe încercări de aterizare la Iași.

Alte două aeronave WizzAir, venind de la Milano și Tel Aviv, sunt în așteptare în apropierea Iașiului.

Cursa WizzAir Iași-Eindhoven, programată pentru ora 11.55, a fost anulată. De asemenea, zborurile TAROM între Otopeni și Iași au fost anulate în ambele direcții. Această situație vine după perturbările similare din seara zilei precedente.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ceață pentru întregul județ Iași, valabil până la ora 14.00. Această avertizare subliniază gravitatea condițiilor meteorologice și impactul lor asupra transportului aerian în regiune.

