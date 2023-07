Diana Sar este cunoscută publicului din spectacole de teatru, pictoriale de modelling, reclame, dar și din serialul „Vlad”, care a fost difuzat la PRO TV și care i-a adus un plus de notorietate. Întrebată care sunt proiectele sale, Diana a mărturisit că la teatru va fi văzută în următoarea perioadă.

„În curând, la teatru, într-un nou spectacol. Pe micul ecran nu, pentru că nu am avut niciun casting, deși sunt multe proiecte, nu am fost chemată la niciun casting.

Poate nu au fost roluri potrivite pentru mine, nu știu, pentru niciunul dintre posturi pe micile ecrane. Și ce am mai jucat, am jucat într-o producție care s-a filmat la noi, care o să fie difuzată pe Hulu, în care joacă și Joey King și sunt mai mulți actori, acolo am avut un rol mai mic, dar pe România nu, nu am avut nimic. Inclusiv reclamele mele pe care le-am filmat aici pentru România, sunt filmate cu regizori străini”, a declarat Diana pentru Impact.

„Nu sună rău, dar îmi ridică și semne de întrebare, pentru că aștept să lucrez cu cei de la mine din țară. Nu am avut castinguri, pentru că dacă aveam castinguri, poate nu mi-aș fi ridicat semne de întrebare. Probabil nu au fost roluri potrivite pentru mine să fiu chemată la casting”, a mai adăugat actrița pentru sursa citată.

Diana Sar a participat la „Splash vedete la apă!”

Diana Sar a acceptat anul trecut provocarea de a participa la „Splash, vedete la apă!”, deși se temea de apă și credea că nu o să facă față. În cele din urmă a reușit, iar după încheierea show-ului a luat decizia de a continua cu antrenamentele.

„Mi-a plăcut foarte mult, a fost cea mai intensă experiență din ultimul timp. Mi-a fost în fiecare zi frică, în fiecare zi a trebuit să îmi depășesc o frică. Am avut și un moment mai greu și am plâns pentru că s-au adunat foarte multe lucruri, am clacat și am zis: Nu, nu, trebuie să trec și peste asta! Și am trecut.

Mi-am făcut prieteni noi, sunt superfericită. Chiar mă bucur mult că am mers în acest proiect, pentru că mi-a fost frică să accept, știam că o să îmi fie greu și mă tot gândeam: Dar de ce mă pun eu în situații complicate? După, am zis: Cred că ar fi o oportunitate bună să lucrez cu mintea, să lucrez cu fricile mele. Ca actriță e important să știu asta, așa că am zis că mă bag. Mă bucur foarte mult că am făcut alegerea asta, era cât pe aici să nu mă duc”, a declarat Diana pentru Ego.

