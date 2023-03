Acum însă, Amalia a mai pus din kilograme la loc și a decis să recurgă la o metodă drastică de slăbit. Ea a explicat ce metodă va urma în următoarea perioadă.

„Eu încerc să țin acum și post și dietă. Adică să nu mănânc dulciuri, carbohidrați prea mult. Încerc! Nu sunt perfectă, dar încerc!

Încerc să mai slăbesc. Nu se întreabă o femeie câte kilograme are și nici ce vârstă are. O să văd cât mai vreau să slăbesc”, a declarat Amalia Năstase pentru Click.

Dacă tot am intrat în postul Paștelui, vedeta ține post negru vinerea, adică nu bea decât pe apă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Ați auzit de foarte multe diete cu intermitent fasting sau cu fasting. Fasting înseamnă post. Și uite cum ne întoarcem noi la tradiții de fapt. Fastingul înseamnă post negru, nu mănânci nimic. Putem ține vinerea post negru. Fastingul e post negru, cumva ce ni se pare nouă că e nou azi, dar vine, de fapt, din tradiție.

În post, nu mai mănânci așa de multe toxine, nu mai mănânci carne. E bine să ții postul pentru că e făcut pentru sănătatea omului și spirituală, și fizică.

Cine ține intermitent fasting cum trebuie nu are cum să nu slăbească. Cine nu slăbește a mai gustat ceva. Vedetele nu sunt doctori, vedetele sunt oameni ca toți oamenii, iar, dacă te uiți la ce spun nutriționiștii ei îți explică care anume sunt beneficiile acestui post negru.

Slăbitul este unul dintre beneficii, dar sunt foarte multe alte beneficii și anume se regenerează celula, pentru că are timp s-o facă, digestia are timp să se liniștească și să repornească cum trebuie, microbiomul nostru din intestine se reface”, a adăugat vedeta.

Amalia Năstase a fost căsătorită cu fostul mare jucător de tenis Ilie Năstase până în 2010. Aceștia au două fiice, Alessia, 18 ani, și Emma, 15 ani. Din 2010, Amalia formează un cuplu cu omul de afaceri Răzvan Vasilescu. Cei doi au împreună un băiat, pe Toma, în vârstă de 7 ani.

